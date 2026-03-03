Tanrıkulu'ndan Adalet Bakanına Soru Önergesi

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, "Son beş yıl içinde disiplin soruşturması başlatılan hakim ve savcı sayısı kaçtır? Anayasa'nın 153'üncü maddesi gereğince bağlayıcı olan AYM kararlarını uygulamayan hakim ve savcılar hakkında herhangi bir disiplin işlemi yapılmış mıdır? AİHM kararları doğrultusunda görev ihmali yaptığı değerlendirilen hakim ve savcılar hakkında inceleme başlatılmış mıdır" sorularını sordu.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. CHP'li Tanrıkulu'nun önergesindeki soruları şöyle:

"2025 ve 2026 yıllarında görev yeri değiştirilen hakim ve savcı sayısı kaçtır? Bu değişikliklerin kaçı talep dışı (resen) gerçekleştirilmiştir? Son beş yıl içinde disiplin soruşturması başlatılan hakim ve savcı sayısı kaçtır? Bu soruşturmaların kaçı beraatle sonuçlanmıştır? Kaçı meslekten ihraçla sonuçlanmıştır? Anayasa'nın 153'üncü maddesi gereğince bağlayıcı olan Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarını uygulamayan hakim ve savcılar hakkında herhangi bir disiplin işlemi yapılmış mıdır? Yapıldıysa sayısı ve sonuçları nedir? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları doğrultusunda görev ihmali yaptığı değerlendirilen hakim ve savcılar hakkında inceleme başlatılmış mıdır? HSK üyelerinin seçiminde yürütme organı tarafından belirlenen üyelerin oranı nedir? Bu durumun yargı bağımsızlığı üzerindeki etkisine ilişkin herhangi bir etki analizi yapılmış mıdır? HSK tarafından yayımlanan terfi kriterlerinde 'kararların üst mahkemelerce onanma oranı' mı, yoksa 'Anayasal haklara uygunluk' mu esas alınmaktadır?"

"Adli Tıp Kurumu tarafından 'cezaevinde kalamaz' raporu verilen ancak tahliye edilmeyen mahpus sayısı kaçtır"

Türkiye genelinde toplam tutuklu ve hükümlü sayısı kaçtır? Cezaevlerinin toplam kapasitesi nedir? Doluluk oranı yüzde kaçtır? Son üç yıl içinde cezaevlerinde hayatını kaybeden tutuklu ve hükümlü sayısı kaçtır? Bunların ölüm nedenlerine göre dağılımı nedir? Cezaevlerinde bulunan Adli Tıp Kurumu tarafından 'cezaevinde kalamaz' raporu verilen ancak tahliye edilmeyen mahpus sayısı kaçtır? 65 yaş üstü mahpus sayısı kaçtır? 75 yaş üstü mahpus sayısı kaçtır? Ağır hasta mahpus sayısı kaçtır? Cezaevlerinde annesiyle birlikte kalan 0–6 yaş arası çocuk sayısı kaçtır? Bu çocuklara yönelik psikolojik, eğitim ve sağlık destek programları nelerdir? Cezaevlerinde son beş yılda açılan disiplin soruşturması sayısı kaçtır? Bu soruşturmaların kaçı kötü muamele iddialarına ilişkindir?

"2025 yılı içinde yapılan insan hakları ihlali başvurusu sayısı kaçtır"

Kuruma 2025 yılı içinde yapılan insan hakları ihlali başvurusu sayısı kaçtır? Bu başvuruların kaçı kabul edilmiştir, kaçı reddedilmiştir, kaçı hakkında yaptırım uygulanmıştır? Kurum tarafından cezaevlerine yapılan denetim sayısı kaçtır? Bu denetimler sonucunda kaç ihlal tespit edilmiştir? Kolluk kuvvetleri hakkında yapılan kötü muamele başvurularından kaçı yaptırımla sonuçlanmıştır? Kurumun resen başlattığı inceleme sayısı kaçtır? Kurumun uluslararası insan hakları kuruluşlarıyla yürüttüğü ortak denetim veya raporlama çalışması var mıdır?

"Kişisel verilerin hukuka aykırı paylaşımı nedeniyle devlet kurumları hakkında başlatılan inceleme sayısı kaçtır"

Son beş yılda eğitimi tamamlayarak hakim ve savcı olarak atanan kişi sayısı kaçtır? Bu kişilerin mesleki geçmiş dağılımı nedir? Yazılı sınav ve mülakat puanları arasındaki fark ortalaması nedir? Mülakat komisyonlarının oluşumunda yürütme organı temsilcileri yer almakta mıdır? Akademi müfredatında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi eğitiminin toplam saat oranı nedir? Anayasa hukuku eğitiminin toplam saat oranı nedir? Akademi mezunlarının mesleğe başladıktan sonra hakkında disiplin işlemi başlatılanların oranı nedir? Son üç yıl içinde kuruma yapılan veri ihlali bildirimi sayısı kaçtır? Bu ihlallerin kaçı kamu kurumlarına aittir, kaçı özel sektöre aittir? Kamu kurumlarına verilen idari para cezası sayısı kaçtır? Kişisel verilerin hukuka aykırı paylaşımı nedeniyle devlet kurumları hakkında başlatılan inceleme sayısı kaçtır? Kurumun resen başlattığı soruşturma sayısı kaçtır? Türkiye'deki kamu veri tabanlarının güvenliği konusunda yapılan denetim sayısı kaçtır?"