Tanrıkulu'ndan IŞİD Mensupları için Soru Önergesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tanrıkulu'ndan IŞİD Mensupları için Soru Önergesi

14.02.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Milletvekili Tanrıkulu, Irak'a sevk edilen IŞİD mensuplarına dair Adalet Bakanı'na sorular yöneltti.

(TBMM) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki hapishanelerden Irak'a sevk edilen ve aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu iddia edilen IŞİD mensuplarını" gündeme taşıdı. Tanrıkulu, "Bu kişilerin kaçı hakkında Türkiye'de yakalama kararı bulunmaktadır? Söz konusu kişilerden kaçı 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen Ankara Tren Garı Katliamı davası kapsamında firari sanık olarak yargılanmaktadır" diye sordu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Basına yansıyan haberlerde, Irak Adalet Bakanlığı tarafından, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki hapishanelerden Irak'a sevk edilen yaklaşık 5 bin IŞİD mensubu arasında 165 Türk vatandaşının bulunduğunun açıklandığı; ancak diplomatik kaynaklarca bu sayının henüz teyit edilmediğinin ifade edildiği belirtilmektedir. Ayrıca kimlik tespit süreçlerinin karmaşıklığı, pasaport ve resmi belge eksikliği, çifte vatandaşlık ve 'vatansız' çocuklar gibi hukuki sorunların bulunduğu; Türkiye'nin söz konusu kişileri geri almaya hazır olduğunu Irak makamlarına ilettiği yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştır."

Öte yandan, İçişleri Bakanlığının 'Terör Arananlar' listesinde IŞİD üyeliği gerekçesiyle 98 kişi hakkında yakalama kararı bulunduğu; bunlardan bazılarının 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen ve kamuoyunda Ankara Tren Garı Katliamı olarak bilinen saldırının firari sanıkları arasında yer aldığı bilinmektedir."

Tanrıkulu, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

"Irak'a sevk edilen ve Türk vatandaşı olduğu iddia edilen 165 kişiyle ilgili olarak Bakanlığınızın teyit ettiği resmi sayı nedir?"

Bu kişilerin kaçı hakkında Türkiye'de yakalama kararı bulunmaktadır? Söz konusu kişilerden kaçı, 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen Ankara Tren Garı Katliamı davası kapsamında firari sanık olarak yargılanmaktadır?

Kimlik tespiti sürecinde hangi yöntemler uygulanmaktadır? Parmak izi, DNA analizi, biyometrik veri karşılaştırması gibi teknikler kullanılmakta mıdır?

Türk vatandaşı olduğu değerlendirilen kişilerin Türkiye'ye iade süreci hangi uluslararası sözleşmeler ve ikili anlaşmalar çerçevesinde yürütülmektedir?

Türkiye'ye iade edilmeleri halinde bu kişiler hangi ceza infaz kurumlarında tutulacaktır?

Yargılama süreçlerinin güvenli ve şeffaf yürütülmesi için özel bir hazırlık yapılmış mıdır?

Suça karışmadığı değerlendirilen kadın ve çocuklar hakkında hangi idari ve sosyal inceleme mekanizmaları işletilecektir?

Bu kişilerin rehabilitasyonu ve topluma entegrasyonu için hangi kurumlarla koordinasyon sağlanacaktır?

Yabancı uyruklularla evli olan ve çifte vatandaşlık veya vatansızlık riski bulunan çocukların hukuki statüsü nasıl belirlenecektir? Bu konuda Adalet Bakanlığı ile diğer ilgili Bakanlıklar arasında bir çalışma yürütülmekte midir?

Ankara Tren Garı Katliamı başta olmak üzere IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırıların firari sanıklarının iadesi için özel bir diplomatik ve hukuki girişim planı mevcut mudur?

Bu süreçte mağdur yakınlarının adalete erişim hakkının sağlanması ve cezasızlık algısının önlenmesi için Bakanlığınızca alınan veya alınması planlanan tedbirler nelerdir?"

Kaynak: ANKA

Milletvekili Tanrıkulu, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Terör, Irak, Işid, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanrıkulu'ndan IŞİD Mensupları için Soru Önergesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar “Oğlumu engelleyemiyorum“ diye aramış Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar! "Oğlumu engelleyemiyorum" diye aramış
Eylül Lize Kandemir lansmana şıklığıyla damga vurdu Eylül Lize Kandemir lansmana şıklığıyla damga vurdu
Fahriye Evcen’in Burak Özçivit’e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
Yevmiyesi ödenmeyince fabrikayı ateşe verdi Yevmiyesi ödenmeyince fabrikayı ateşe verdi
Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız’ın son paylaşımı dikkat çekti Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

10:00
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
09:57
Ramazan öncesi vatandaşa müjde Zincir marketlerle indirim anlaşması
Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
09:23
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
09:11
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
08:57
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 10:40:54. #7.11#
SON DAKİKA: Tanrıkulu'ndan IŞİD Mensupları için Soru Önergesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.