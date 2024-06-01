Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller yaşamını yitirdi

Tansu Çiller\'in eşi Özer Uçuran Çiller yaşamını yitirdi

Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller (87) İstanbul Yeniköy'de hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gören ve diyaliz tedavisi gören Özer Çiller'in kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi. Cenaze programı henüz netleşmedi.

01.06.2024 10:28
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(İSTANBUL) - Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller (87) İstanbul Yeniköy'de yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz yıllarda yoğun bakımda tedavi gören Özer Çiller, ailenin Yeniköy'deki yalısında öldü. Diyaliz tedavisi de gören Özer Çiller'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

ANKA'ya bilgi veren Çiller ailesi yakınları, cenaze programının netleşmediğini, pazartesi günü toprağa verilme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Özer Uçuran Çiller, 21 Eylül 1937 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1963 yılında Tansu Çiller ile evlenen Özer Uçuran, evlendikten sonra eşinin soyadını aldı. Caddebostan'ın ilk muhtarı olan Ramiz Uçuran'ın çocuğu olan Özer Çiller, Fransız Lisesi'nde okudu ardından da Robert Koleji'nde mühendislik bölümünden mezun oldu.

Tansu Çiller ile Özer Çiller'in iki çocuğu bulunuyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller yaşamını yitirdi - Son Dakika
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