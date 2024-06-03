Tansu Çiller\'in eşi Özer Uçaran Çiller son yolculuğuna uğurlanıyor

Mehmet ALA/ İSTANBUL, ESKİ Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçaran Çiller Barbaros Hayrettin Paşa Caminden son yolculuğuna uğurlanıyor.
Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller geride bıraktığımız Cumartesi günü sabaha karşı geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetmişti. Öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan Özer Uçuran Çiller'in naaşı, cenaze namazının kılınacağı Barbaros Hayrettin Paşa Camine getirildi.
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