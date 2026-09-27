Tanzanyalı Osman'ı Türk büyükelçi evlat edindi, yağlı güreşte başpehlivanlığa koşuyor - Son Dakika
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Tanzanyalı Osman'ı Türk büyükelçi evlat edindi, yağlı güreşte başpehlivanlığa koşuyor

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Tanzanyalı Osman\'ı Türk büyükelçi evlat edindi, yağlı güreşte başpehlivanlığa koşuyor
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Anne ve babasını henüz 3,5 yaşındayken Tanzanya'da kaybeden Osman Ali Davutoğlu, Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşinin yanında büyüdü. 11 yaşındaki güreşçi, Balıkesir'de tanıştığı yağlı güreşte 'Arap Osman' adıyla biliniyor ve bir gün Tarihi Kırkpınar'da başpehlivan olmak istiyor.

Tanzanya'da dünyaya gelen, küçük yaşta anne ve babasını kaybettikten sonra Türk diplomat Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu tarafından evlat edinilen 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu, yağlı güreşte başarılı bir sporcu olma hayalinin peşinden gidiyor.

Henüz 3,5 yaşındayken ailesini kaybeden ve Türkiye'nin o dönemki Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu ile eşi Yeşim Meço Davutoğlu tarafından evlat edinilen Osman, futbol ve minder güreşiyle ilgilendi.

Güreşe babası Ali Davutoğlu ve okulunun yönlendirmesiyle başlayan Osman, Balıkesir'de yağlı güreşle tanışmasının ardından er meydanlarında mücadele etmeye başladı.

Kısa sürede yağlı güreşi benimseyen ve er meydanlarında "Arap Osman" olarak tanınan sporcu, gelecekte Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığa ulaşmayı hedefliyor.

Balıkesir'de bir spor kulübünün güreş takımında yer alan ve 65 kiloda mücadele eden Osman, gelecekte minder güreşi ve yağlı güreşte Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

HEDEFİ BAŞPEHLİVAN OLMAK

Son olarak Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlerde gösteri amaçlı kispet bağlayan Osman Ali Davutoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 6 yıl önce güreşle tanıştığını söyledi.

Antrenmanlarda yaptıklarını anlatan Osman, "Antrenmanlarda minder çalışması yapıyoruz, koşuyoruz ama normal koşu değil, dağlarda koşuyoruz, yokuş aşağı ve yukarı çalışıyoruz. Güçlenmek için antrenmanlarıma devam ediyorum. Beslenmeme de dikkat ediyorum. Yumurta ve et yiyorum. Özellikle yumurtayı çok seviyorum." dedi.

Er meydanına çıktığında mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Osman, "Hedefim başpehlivan olmak. Ailemi ve Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum. Bunun için çok çalışacağım." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ELİNİ ÖPTÜ

Sungurlu'daki güreşlerden bir gün önce İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'na katılan ve müsabakaları takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına kispetiyle giderek elini öpen Osman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği sırada yaşadığı heyecanı ise şöyle anlattı:

"Cumhurbaşkanımızla bir araya geldiğimde çok heyecanlandım. Yanına gittim, elini öptüm ve biraz sohbet ettik. Yukarıdan baktığımda annemin neredeyse ağlayacağını gördüm. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Onunla bir araya gelmekten büyük gurur duydum. Başarılı olup ülkemi, ailemi ve Cumhurbaşkanımızı gururlandırmak istiyorum."

Osman Ali Davutoğlu'nun antrenörü Sertaç Çavdar ise Osman'ın yağlı güreşe ilgi duymasının ardından birlikte çalışmaya başladıklarını belirterek, "Gittiğimiz güreşlere onunla birlikte katılıyoruz. Halk, Osman'ı çok seviyor. Bu alanda yeteneği var, biz de kabiliyetini geliştirmeye çalışıyoruz. Amacımız Türk milletine faydalı bir sporcu olması. Her şey Türk güreşi için." dedi.

Osman'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasının ardından hedeflerinin de büyüdüğünü anlatan Çavdar, "Bu bizim için de gurur verici oldu. Osman'ın minder güreşinde de Türk bayrağını dalgalandırma hevesi oluştu. Ona hem minder güreşinde hem de yağlı güreşte güzel bir gelecek hazırlamak istiyoruz." diye konuştu.

BAŞPEHLİVAN MUSTAFA TAŞ'TAN DESTEK

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlarından Mustafa Taş da Osman'ı küçük yaşlardan beri takip ettiğini söyledi.

Osman'ın peşrev (pehlivanların er meydanına çıkıp güreşe başlamadan önce ellerini uyluklarına ve yere vurarak, hafifçe sıçrayıp kolları açarak yaptıkları ritmik ısınma ve selamlaşma hareketleri) çektiği bir videoyu izlediğini anlatan Taş, şunları kaydetti:

"Osman'ı ilk gördüğümde peşrev çektiği bir videosunu izlemiştim. O zaman henüz sosyal medyada bu kadar tanınmıyordu. Çok hoşuma gitmişti. Daha sonra Balıkesir'deki güreşlerde tanıştık. 'Beraber peşrev çekelim.' dedim, yanıma geldi. O günden beri birbirimizi çok severiz."

Osman'ın güreşte gelecek vadettiğini dile getiren Taş, "Onu sadece sosyal medyada tanınan biri olarak değil, inşallah Kırkpınar başpehlivanı olarak görmek istiyoruz. Elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Fiziği ve yeteneği çok iyi. İleride Arap Mustafa gibi bir başpehlivan olabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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