Tanzanya'dan Türkiye'ye Elektrik Projesi Daveti

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Tanzanya Dışişleri Bakanı Mahmoud Thabit Kombo, 2030 yılına kadar Afrika genelinde 300 milyon kişinin elektriğe erişimini sağlamaya ilişkin projeye Türkiye'nin de destek olmasını beklediklerini belirterek, "Uluslararası ve bölgesel birçok aktör, bu projenin içinde yer alacaktır. Türk hükümetini ve Türk enerji kuruluşlarını da projede yer almaya çağırıyoruz." dedi.

Tanzanya Dışişleri Bakanı Kombo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika ülkeleri, Dünya Bankası ve Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) işbirliğiyle düzenlenen Enerji Zirvesi kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 5 yıl içinde kıta genelinde 300 milyon kişinin elektriğe erişiminin sağlanacağını söyledi.

Darüsselam kentinde 27 ile 28 Ocak arasında "Misyon 300" temasıyla düzenlenen zirveye 20'ye yakın devlet başkanının katıldığını kaydeden Kombo, "Enerji zirvesi, Afrika genelinde bugüne kadar düzenlenen zirvelerin arasında en yüksek katılımlı toplantılardan biri oldu. Yaklaşık 20'ye yakın devlet başkanı ve yüksek oranda bakan zirveye katıldı. Bu, kıta için son derece önemli. Ortak sorunlar konusunda devlet başkanlarının ortak bir noktada buluştuğunu gösteriyor." dedi.

Kombo, Afrika genelinde yüz binlerce kişinin elektrikten yoksun yaşadığına dikkati çekerek, Afrika'nın 2030 yılına kadar uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişmesi için zirvede ortak kararların alındığını söyledi.

Afrika kıtasının sorunlarını çözme, ekonomisini ve demokrasisini güçlendirme konusunda son derece istekli olduğunu vurgulayan Kombo, "Bu yüksek katılımlı zirve, aynı zamanda Tanzanya diplomasisinin nasıl ilerlediğinin, nasıl geliştiğinin önemli bir göstergesi oldu. Zirve, Tanzanya'nın dünyada ve Afrika kıtasında tanınırlığını sağlamaya çalıştı. Bu toplantılar, diplomasimizin meyvelerini verdiğini gösteriyor." diye konuştu.

Kombo, 5 yıl içinde 300 milyon kişiye elektrik sağlama projesinin enerji sektöründeki birçok aktörü harekete geçirdiğini belirterek, Türkiye'nin de bu projede yerini alması gerektiğini dile getirdi.

Enerji projesinde Türk hükümetinden destek beklediklerini söyleyen Kombo, "Uluslararası ve bölgesel birçok aktör, bu projenin içinde yer alacaktır. Türk hükümetini, Türk delegelerini ve Türk enerji kuruluşlarını da ülkemize davet ediyor, onları bu projede yer almaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesi alanındaki liderliği, Afrika ülkeleri için örnek teşkil ediyor"

Zirvede yer alan Afrika Araştırmaları Uzmanı Fatih İlhan, 2030'a kadar 300 milyon kişiyi aydınlatma vizyonuyla düzenlenen organizasyona liderlerin yanı sıra çok sayıda uluslararası yayın kuruluşu ile enerji şirketlerinin de katılım gösterdiğini söyledi.

İlhan, zirvede plastik atıkların geri dönüşümünü ve enerjideki katkılarını önceleyen projelere özel ödüllerin verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın öncülüğünde, temiz pişirme inovasyonuyla enerji tasarrufu ve çevreyi daha az kirleten projelerin mutfaktan sanayiye kadar uzanacağı girişimler tanıtıldı. Tanzanya'nın enerji alanındaki yatırım fırsatlarına dair sunumlar ve stantlar mevcuttu. Zanzibar Petrol İdaresi, adanın doğusunda sismik araştırmalar yapacak şirketleri davet etti. Ayrıca, hidroelektrik santraller, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri konusunda uluslararası işbirliklerine açık olduklarını belirttiler."

İlhan, diğer uluslararası kuruluşlar gibi Türk enerji şirketlerinin ve bölgeye insani yardım için gelen derneklerin bu projeyle ilgilenmesi gerektiğini vurguladı.

Türk firmalarının, güneş enerji sistemlerinin olduğu akıllı köyler, rüzgar gülleri veya çeşitli geri dönüştürülebilir enerji projelerini gerçekleştirebileceğini kaydeden İlhan, "Şirketlerimiz ise fabrika filtreleme, karbon salınımı ve doğayı daha az kirleten enerji çözümlerindeki tecrübelerini Afrikalı paydaşlarıyla paylaşabilir." ifadesini kullandı.

İlhan, Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesi ve yenilenebilir enerji alanındaki liderliğinin Afrika ülkeleri için örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bölgede iddialı ülkelerden biri olarak enerji üretimindeki tecrübemizi Afrika'ya aktarmamız, diğer pek çok ülkeye göre daha mümkün ve hızlı olabilir. Sosyal, kültürel, ekonomik ve diplomatik ilişkilerimiz gün geçtikçe iyileşiyor. Geçtiğimiz yıl 18 Nisan'da Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın Türkiye ziyareti ile iki ülke arasındaki ilişkiler ivme kazandı. Karşılıklı anlaşmalar ile iş insanları arasındaki diyaloglar arttı. Enerji alanında faaliyet gösteren firmalar için Tanzanya, bu zirve ile kapılarını açıyor."