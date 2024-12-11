Tanzanya, DSÖ Afrika Direktörü için Janabi'yi aday gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tanzanya, DSÖ Afrika Direktörü için Janabi'yi aday gösterdi

Cumhurbaşkanı Hassan, Ndugulile'nin vefatının ardından kardiyolog Janabi'yi aday olarak belirledi.

11.12.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Direktörü olarak seçilen ve şubat ayında göreve başlaması beklenen Faustine Ndugulile'nin 27 Kasım'da hayatını kaybetmesinin ardından bu görev için yeni adayını açıkladı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan, DSÖ Afrika Bölge Direktörü seçilen Tanzanyalı Ndugulile'nin vefatının ardından Bölge Direktörlüğüne, tanınmış kardiyolog Mohamed Janabi'yi aday göstereceklerini duyurdu.

Zanzibar'da düzenlenen törende konuşan Hassan, hükümetin, 5 potansiyel adayın öz geçmişini incelemesinin ardından Janabi'yi aday gösterdiğini söyledi.

Hassan, Janabi'nin niteliklerine ve sağlık alanındaki kapsamlı deneyimine büyük güven duyduğunu ifade etti

Janabi, Muhimbili Ulusal Hastanesi İcra Direktörü ve Cumhurbaşkanı Hassan'ın sağlık danışmanı olarak görev yapıyor.

Tedavi gördüğü Hindistan'da 27 Kasım'da hayatını kaybeden Ndugulile, ağustos ayında Kongo Cumhuriyeti'nde düzenlenen 74. DSÖ Genel Kurulunda bu göreve seçilmişti ve Şubat 2025'te göreve başlaması planlanıyordu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Tanzanya, Politika, Sağlık, Güncel, Afrika, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanzanya, DSÖ Afrika Direktörü için Janabi'yi aday gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:09 Görüntü Halep’ten Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce ’’Görevden al’’ dediği ’Baş Haydut’un bilinmeyenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce ''Görevden al'' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
22:56 Kebapçıya silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Kebapçıya silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
22:36 Süper Lig devi, takım halinde PFDK’ya sevk edildi Süper Lig devi, takım halinde PFDK'ya sevk edildi
22:29 Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi
22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
22:10 Mourinho’dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt Mourinho'dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt
21:46 Halep’ten çekilmelerinin nedenini anlattı PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması Halep'ten çekilmelerinin nedenini anlattı! PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 17:17:37. #1.13#
SON DAKİKA: Tanzanya, DSÖ Afrika Direktörü için Janabi'yi aday gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.