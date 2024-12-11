Tanzanya, DSÖ Afrika Direktörü için Janabi'yi aday gösterdi

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Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Direktörü olarak seçilen ve şubat ayında göreve başlaması beklenen Faustine Ndugulile'nin 27 Kasım'da hayatını kaybetmesinin ardından bu görev için yeni adayını açıkladı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan, DSÖ Afrika Bölge Direktörü seçilen Tanzanyalı Ndugulile'nin vefatının ardından Bölge Direktörlüğüne, tanınmış kardiyolog Mohamed Janabi'yi aday göstereceklerini duyurdu.

Zanzibar'da düzenlenen törende konuşan Hassan, hükümetin, 5 potansiyel adayın öz geçmişini incelemesinin ardından Janabi'yi aday gösterdiğini söyledi.

Hassan, Janabi'nin niteliklerine ve sağlık alanındaki kapsamlı deneyimine büyük güven duyduğunu ifade etti

Janabi, Muhimbili Ulusal Hastanesi İcra Direktörü ve Cumhurbaşkanı Hassan'ın sağlık danışmanı olarak görev yapıyor.

Tedavi gördüğü Hindistan'da 27 Kasım'da hayatını kaybeden Ndugulile, ağustos ayında Kongo Cumhuriyeti'nde düzenlenen 74. DSÖ Genel Kurulunda bu göreve seçilmişti ve Şubat 2025'te göreve başlaması planlanıyordu.