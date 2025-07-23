Tanzanya Uranyum Üretiminde Büyük Adım

DARÜSSELAM, 23 Temmuz (Xinhua) -- Tanzanya Maden Bakanı Anthony Mavunde, tahminen 139 milyon ton uranyum rezervine sahip olan ve 22 yıllık maden ömrünün öngörüldüğü Tanzanya'nın dünyanın en büyük 10 uranyum üreticisi arasına girmeye hazır olduğunu söyledi.

Bakanlığın iletişim biriminden yapılan açıklamaya göre Mavunde, salı günü ülkenin Ruvuma bölgesinin Namtumbo ilçesindeki stratejik uranyum madenciliği projesinde incelemelerde bulundu. Pilot uranyum işleme tesisinin tamamlanmasıyla projenin yakında üretime başlaması bekleniyor.

Mavunde, "Ülkedeki madenlere değer katmak, hükümetin önceliklerinden biridir. Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, bunun gerçekleştirilmesi için bize özel talimatlar verdi" dedi.

Mavunde, "Uranyuma katma değer katacak tesisin inşaatını da içeren bu projenin başlatılması, hükümetin bu yöndeki kararlılığının açık bir göstergesidir. Maden Bakanlığı, ülkemize fayda sağlamasını temin için bu girişimi yakından takip edecektir" diye ekledi.

Projenin faydalarına dikkat çeken Mavunde, projenin 4.000'den fazla doğrudan ve 100.000'den fazla dolaylı istihdam yaratacağını ifade etti.