Tarablus'ta düzenlenen Trans-Akdeniz Göç Forumu başladı

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Libya'nın başkenti Tarablus'ta Afrika ve Avrupa ülkelerinden çok sayıda lider ve bakanın katıldığı Trans- Akdeniz Göç Forumu başladı.

Toplantı öncesinde basın açıklaması yapan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Forumun bölge ülkelerin göç soruna çözüm bulmasına yardımcı olmayı hedeflediğini belirtti.

Forumun açılış oturumunda konuşan Malta Başbakanı Robert Abela ise ülkesinin göç konusunda hedef ülkelerinden biri ve göç olgusunun yükünden muzdarip olduğunu söyledi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne göçmenleri kurtarma ve düzensiz göç konusunda işbirliği yapma çabalarından dolayı teşekkür eden Abela, "Menşe ve geçiş ülkelerinde göç olgusunun ele alınmasında kolektif eylem önemli hale geldi." dedi.

Tunus finansman olmadan göç dalgalarını yönetmek için büyük çaba harcıyor

Açılış oturumunda konuşan Tunus Başbakanı Ahmed el-Haşşani de göç olgusunun iklim değişikliğinden yoksulluğa kadar uzanan sebeplerini araştırmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Göç konusunda ülkesine sağlanan yardımların zayıf olduğunu kaydeden Haşşani, "Tunus herhangi bir finansman olmadan göç dalgalarını yönetmek için büyük çaba harcıyor." ifadelerini kullandı.

Libya'nın başkenti Tarablus'ta düzenlenen Trans-Akdeniz Göç Forumunda, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby'in de sonraki oturumlarda konuşma yapması bekleniyor.