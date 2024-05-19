Taraklı\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Taraklı Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Güral'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler, oratoryo ile koro dinletisi sundu.

Halk oyunu gösterilerinin yapıldığı etkinlikte şiirler okundu.

Program ödül töreniyle sona erdi.

Törene, Taraklı Kaymakamı Murat Güven, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, İlçe Emniyet Amiri Uğur Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Habip Önel, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.