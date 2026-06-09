Tarhan Erdem, 4'üncü Ölüm Yılında Beşiktaş'ta Anıldı - Son Dakika
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Tarhan Erdem, 4'üncü Ölüm Yılında Beşiktaş'ta Anıldı

09.06.2026 15:47  Güncelleme: 17:28
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Beşiktaş Belediyesi, eski CHP Genel Sekreteri ve Konda kurucusu Tarhan Erdem'i 'Demokrasi Tarihimizin Bir Tanığı' başlıklı programla andı. Etkinlikte Erdem'in siyasi mirası ve demokrasiye katkıları ele alındı.

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, eski CHP Genel Sekreteri, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu Tarhan Erdem'i 4'üncü ölüm yılında özel bir programla andı. "Demokrasi Tarihimizin Bir Tanığı" başlığıyla Zübeyde Ana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Erdem'in yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Siyasetçi, araştırmacı ve yazar Tarhan Erdem, 4'üncü ölüm yılında "Demokrasi Tarihimizin Bir Tanığı" başlığıyla Zübeyde Ana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte anıldı. Beşiktaş Belediyesi, Doğan Kitap ve TÜSES iş birliğiyle düzenlenen anma programında, Türkiye'nin demokrasi tarihine önemli katkılar sunan Erdem'in yaşamı, düşünceleri ve siyasi mirası ele alındı.

Gazeteci ve yazar Cem Erciyes'in moderatörlüğünü üstlendiği programda konuşmacı olarak araştırmacı-yazar Mehmet Ö. Alkan yer aldı. Alkan, Tarhan Erdem'in siyasi yaşamını, demokratik değerlere olan bağlılığını ve Türkiye'nin yakın tarihindeki rolünü katılımcılarla paylaştı.

Program boyunca Tarhan Erdem'in kamuoyu araştırmaları alanındaki çalışmaları, siyaset ve demokrasiye ilişkin görüşleri ile Türkiye'nin toplumsal hafızasına bıraktığı izler değerlendirildi. Katılımcılar, Erdem'in düşünce dünyasını ve demokrasi kültürüne katkılarını farklı yönleriyle ele alma fırsatı buldu.

Cem Erciyes, anma programına ev sahipliği yaptığı için Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tarhan Erdem, 4'üncü Ölüm Yılında Beşiktaş'ta Anıldı - Son Dakika

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