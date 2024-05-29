Tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti

Tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti

Tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular, 'Kösem Sultan' ve 'Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan' gibi romanlarıyla tanınan bir isimdi. Geçen yıl trafik kazası geçiren Kumrular, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kumrular, tarihi kurgu romanların yanı sıra 'Muhteşem Süleyman', 'Zaman Treni' ve 'Sultanın Mutfağı' gibi eserlere de imza atmıştı.

29.05.2024 22:11
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"Kösem Sultan" ve "Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan" gibi romanlarıyla tanınan tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular, hayatını kaybetti.

Doğan Kitap'tan yapılan açıklamada, geçen yıl İsviçre'nin Zürih kentinde geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma alınan Kurumlar'ın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

İstanbul'da 1974'te doğan Kumrular, lisansını Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nde, yüksek lisansını aynı üniversitenin Tarih Bölümü'nde, doktorasını ise İspanya'da Salamanca Üniversitesi'nde tamamladı.

Kumrular, "Kösem Sultan" ve "Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan" gibi tarihi kurgu romanların yanı sıra "Muhteşem Süleyman", "Zaman Treni" ve "Sultanın Mutfağı" gibi eserlere imza attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti - Son Dakika

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