Tarihi Bahçelerde Akşam Ziyareti Uzatıldı - Son Dakika
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Tarihi Bahçelerde Akşam Ziyareti Uzatıldı

Tarihi Bahçelerde Akşam Ziyareti Uzatıldı
14.06.2025 10:41
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Milli Saraylar, tarihi bahçelerin ziyaret süresini 15 Eylül'e kadar uzattı, akşamları daha fazla huzur sunuyor.

Milli Saraylar Başkanlığı, yaz boyunca tarihi yapılara ait bahçelerde geçirilecek süreyi uzatarak ziyaretçilerine daha uzun, huzurlu bir zaman dilimi sunuyor.

Ziyaret saatlerinin uzamasıyla saray, kasır ve müze bahçelerinde yer alan kafeler de yaz akşamları boyunca hizmete devam edecek.

Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, AA muhabirine, 15 Eylül'e kadar sürecek uygulama çerçevesinde Milli Saraylara bağlı tarihi mekanlardan seçilmiş saray, kasır ve müzelerin bahçelerinin daha uzun sürelerde ziyaret edilebileceğini söyledi.

Beylerbeyi Sarayı'nın cuma, cumartesi ve pazar akşamları 22.00'ye kadar ziyaret edilebileceğini belirten Çapoğlu, "Köşk ve kasırlardan Mecidiye Kasrı, Aynalıkavak Kasrı ve Ihlamur Kasrı da 22.00'ye kadar ziyaret edilecek. Yine Dolmabahçe'de, Resim Müzesi bahçesinde de ziyaretler 22.00'ye kadar devam edecek. Beykoz Cam Müzesi ve Küçüksu Kasrı Mesire Alanı akşam 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek. Küçüksu Mesire alanı pazartesi günleri hariç haftanın her günü salıdan pazara kadar akşam 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek." diye konuştu.

Beylerbeyi Sarayı'nın da çok özel mekan olduğuna değinen Çapoğlu, şunları kaydetti:

"Beylerbeyi Sarayı, tarihte sadece padişah ve üst düzey yönetimin içinde bulunabileceği bir mekan. Şimdi ziyaretçilerimiz harem ve selamlık bölümü arasında yaklaşık 113 metreyi bulan bir mesafeyi rıhtımda dalgalar eşliğinde yürüyerek ziyaret edebilecek. Burası çok özel bir yer. Birkaç saat sonra gün batımı başlayacak. Gün ışığının kalkmasıyla muhteşem manzaralar, hafızalarda belki bazılarımızın fotoğraf kareleri olarak anılarında yer edecek. Ziyaretçilerimize bu mekanlarda ayrıca kafeterya imkanı da sunulmakta. Bu mekanlarda gezerken hafif içecek ve atıştırmalık imkanı da sunulmaktadır."

Uygulama 15 Eylül'e dek sürecek

Osmanlı döneminde yalnızca padişah ve devlet erkanına açık olan Beylerbeyi Sarayı'nın görkemli rıhtımı da hafta sonları halkın ziyaretine açık olacak.

İstanbul Boğazı'nın incisi olarak nitelendirilen rıhtım, ziyaretçilere deniz kıyısında 113 metrelik tarihi yürüyüş alanı sunacak. Selamlık ve Harem bahçeleri arasında geçiş sağlayan rıhtım, özellikle gün batımında sunduğu manzarayla İstanbul'un görsel belleğine unutulmaz kareler ekleyecek.

Ihlamur ve Aynalıkavak kasırlarının çiçeklerle bezenmiş bahçeleri, Resim Müzesi'nin zarif peyzajı ve Beykoz Mecidiye Kasrı'nın doğayla iç içe alanı, gün ışığına veda etmeye hazırlanan akşam saatlerinde ayrı atmosfer sunuyor. Ziyaretçiler bu alanlarda hem doğanın dinginliğini hem de mimarinin estetik zarafetini bir arada deneyimleyebilecek.

Uygulama kapsamında seçili saray, kasır ve müzelerin bahçeleri her hafta cuma, cumartesi ve pazar akşamlarında ziyarete açık olacak.

Çocuklu ailelerin yanı sıra her yaştan ziyaretçiyi şehrin tarihi güzellikleriyle iç içe akşam yürüyüşüne davet eden uygulama, 15 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA

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