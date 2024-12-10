Tarihi Kentler Birliği UNESCO Buluşması 11-12 Aralık'ta Ankara'da

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İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA) - Tarihi Kentler Birliği (TKB) UNESCO Buluşması, 11-12 Aralık'ta Ankara'da yapılacak. Toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da katılacak.

Tarihi Kentler Birliği (TKB) UNESCO Buluşması, 11-12 Aralık'ta Ankara'da ATO Meclis Salonu'nda yapılacak. Toplantı, 11 Aralık'ta ABB Başkanı Mansur Yavaş ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz'un açılış konuşmalarıyla başlayacak. Toplantı sunumlarla devam edecek. Ardından "UNESCO ve Ankara'nın Mirası" ve "Gordion Arslanhane Camisi" ve "Müze, Kültürel Mekan ve Korumada Yerel Yönetimler" başlıklı oturumlar yapılacak. Programın birinci günü Anadolu Medeniyetler Müzesi gezisiyle son bulacak.

Programın ikinci günü ise "Somut Olmayan Kültürel Miras ve Yerel Yönetimler" ve "Doğal Miras ve Yerel Yönetimler" oturumları yapılacak. Program Arslanhane Camisi, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Meydanı/August Tağınağı ve Roma Yolu gezisiyle sona erecek.

Programa Ankara Valisi Vasip Şahin ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılması bekleniyor.