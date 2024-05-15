Tarihi Mısır Çarşısı'nda Restoranda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Tarihi Mısır Çarşısı'nda Restoranda Yangın Çıktı

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İstanbul'un Eminönü ilçesinde bulunan Tarihi Mısır Çarşısı'nda bir restoranın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

15.05.2024 12:38  Güncelleme: 12:41
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(İSTANBUL) Tarihi Mısır Çarşısı'nda bulunan bir restoranın çatı bölümünde yangın çıktı. İtfaiyenin 60 personel ve 18 araçla müdahalesi sonucu yangın Tarihi Mısır Çarşısı'ndaki diğer alanlara sıçramadan söndürüldü.

Eminönü'nde bulunan Tarihi Mısır Çarşısı'nda saat 10.00 sularında sıralarında yangın çıktı. Bir restoranın çatı katında başlayan yangın, alevlerin bölümde bulunan malzemelere sıçramasıyla kısa sürede büyüdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiyesi, yangına 60 personel ve 18 araçla müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi. Tarihi yapıda duman tahliye işlemlerini de gerçekleştiren İBB İtfaiyesi'nin çalışmalarıyla, Tarihi Mısır Çarşısı'nda faciadan dönülmüş oldu.

Tarihi Mısır Çarşısı\'nda Restoranda Yangın Çıktı
Kaynak: ANKA

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