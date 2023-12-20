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Sevek mesire alanı, tarihi çınar ağaçlarıyla fotoğraf severler için doğal stüdyo oluyor - Son Dakika
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Sevek mesire alanı, tarihi çınar ağaçlarıyla fotoğraf severler için doğal stüdyo oluyor

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Sevek mesire alanında tarihi çınar ağaçlarından dökülen kurumuş yapraklar, fotoğraf çektirmek isteyenlere adeta doğal stüdyo alanı oluşturuyor. Sevek mesire alanı, doğal şelaleleri, yaşları 600 yılı aşan tarihi çınar ağaçları, yerlerdeki sararan yapraklar ve akar suyuyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Tarihi çınar ağaçlarından dökülen kurumuş yapraklar arasında özel anlarını fotoğraflamak isteyen vatandaşlar, mesire alanına gelerek fotoğraf çektiriyor.

20.12.2023 - 10:29,
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Tarihi Sevek mesire alanı fotoğraf severler için doğal stüdyo oluyor

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Sevek mesire alanında tarihi çınar ağaçlarından dökülen kurumuş yapraklar, fotoğraf çektirmek isteyenlere adeta doğal stüdyo alanı oluşturuyor.

Sevek mesire alanı, doğal şelaleleri, yaşları 600 yılı aşan tarihi çınar ağaçları, yerlerdeki sararan yapraklar ve akar suyuyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Tarihi çınar ağaçlarından dökülen kurumuş yapraklar arasında özel anlarını fotoğraflamak isteyen vatandanlar, mesire alanına gelerek fotoğraf çektiriyor. Eşinin ilk çocuğuna hamile kalması nedeniyle anı fotoğraflamak isteyen vatandaşlardan Kadir Demir, Sevek mesire alanının doğal şelalesi ve çınar ağaçlarından dökülen kurumuş yapraklarıyla adeta doğal bir stüdyo oluşturduğunu belirterek, eşiyle birlikte fotoğraf çekmek için geldiklerini söyledi. Demir, "Burası gerçekten doğa harikası bir yer. Biz buraya fotoğraf çektirmeye geldik. Temiz doğada yürüyüş yapak isteyenler buraya gelerek temiz havada yürüyüş yapıyor. Kurumuş yapraklar arasında, akar sular, şelaleleri ve tarihi çınar ağaçları arasında fotoğraf çemkirmek isteyenler buraya geliyor. Çok beğendik harika bir yer" dedi.

Sevek mesire alanında bulunan çınar ağaçlarının 600 yaşını aştığını belirten vatandaşlardan Cevdet Demir, fotoğraf tutkunlarının mesire alanına gelerek fotoğraf çektiğini söyledi. Demir, "Burası tarihi Sevek mesire alanıdır. Burada bulunan çınar ağaçlarının 600 yaşından daha büyük olduğunu biliyoruz. Bu çınar ağaçlarından dökülen kurumuş yapraklar yerlerde adeta görsel şölen oluşturuyor. Birçok kişi buraya gelerek fotoğraf çektiriyor" diye konuştu.

Sevek mesire alanı, tarihi çınar ağaçlarıyla fotoğraf severler için doğal stüdyo oluyor
Kaynak: İHA
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Batman, Sason, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevek mesire alanı, tarihi çınar ağaçlarıyla fotoğraf severler için doğal stüdyo oluyor - Son Dakika


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