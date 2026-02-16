Haber: Beril KALELİ/Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) İBB'yi AK Parti'nin yönettiği dönemin önemli tanıklarından önceki dönem İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, "Hesap Sorulmalı- AKP Dönemi İBB Yolsuzlukları" kitabını tanıttı. "Bu kitapta -mış'lar, -miş'ler, gizli tanıklar yok. Yalancılar yok, iftiracılar yok. Uydurulmuş belgeler yok." diyen Balyalı, "Gerçekten zor zamanlardan geçiyoruz ki bu kitabı yazma fikri oluştuğu günden itibaren paylaştığım her arkadaşımdan şunları duydum: 'Silivri soğuktur', 'Bu zamanda başka işin mi yok', 'Arkadaşlarını çok özledin galiba', 'Başına gelecekleri hiç düşünmedin mi?' Memleket bu hale geldi..." ifadelerini kullandı.

Önceki dönem İBB CHP Grup Sözcüsü ve Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK) Genel Sekreteri Tarık Balyalı, kaleme aldığı "Hesap Sorulmalı- AKP Dönemi İBB Yolsuzlukları" kitabını Taksim'de bir otelde gerçekleştirilen toplantıda tanıttı. Önsözünü CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yazdığı kitabın tanıtım toplantısı Tarık Balyalı, eski İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili avukat Doğan Subaşı, Tekin Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Elif Akkaya ve gazetecilerin katılımıyla gerçekleşti.

Tekin Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Elif Akkaya toplantıda yaptığı konuşmada, Tarık Balyalı'nın İBB'de uzun yıllar görev yapmış bir kişi olmasının yanı sıra mesleğinin mali müşavirlik olduğunun da altını çizerek, "Hesap, kitap, maliyet ve acaba bu ödemeler, yapılan harcamalar yerinde mi ilk gördüğü anda bir dosyayı her şeyi fark edebileceği bir meslek mensubu da aynı zamanda" dedi.

"Bu dönemin en önemli boyutlarından biri kamu kaynaklarının, bütçenin sağlıklı kullanılmaması"

İBB Meclis'inde Balyalı'yla birlikte çalıştıklarını belirten avukat Doğan Subaşı, "Tarihe bu dönemi anlatırken bu kitap çok faydalı olacak" dedi. Subaşı, "Türkiye olağanüstü bir dönemden geçiyor. Bu dönemin değişik boyutları var. En önemli boyutlarından biri kamu kaynaklarının, bütçenin sağlıklı kullanılmaması. Şuraya yatırmak yerine buraya yatırmak da değil, kamu kaynaklarının bir tür yağmalanıyor gibi ortaya çıkmış olması. Bu şekilde devam edemez, etmemesi gerekir. Bunun bilince çıkartılması açısından bu kitap çok değerli bir kitap. Tarihe de bu dönemi anlatırken bu kitap çok faydalı olacak" şeklinde konuştu.

Balyalı: Gerçekten zor zamanlardan geçiyoruz ki bu kitabı yazma fikrini paylaştığım herkesten şunu duydum: 'Başına gelecekleri hiç düşünmedin mi?'

Tarık Balyalı, yazmış olduğu kitabın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Pendik Belediye Meclis üyesi olarak görev yaptığı yıllarda ortaya çıkardığı yolsuzlukları aktardağını belirterek, "Normal şartlarda dostlarla bunu paylaştığınızda, 'Okurun bol olsun, başarılar, tebrikler' ama gerçekten zor zamanlardan geçiyoruz ki bu kitabı yazma fikri oluştuğu günden itibaren paylaştığım her arkadaşımdan şunları duydum: 'Silivri soğuktur', 'Bu zamanda başka işin mi yok', 'Arkadaşlarını çok özledin galiba', 'Başına gelecekleri hiç düşünmedin mi?' Memleket bu hale geldi. İnsanlar gerçekten bir itiraz dile getirdiklerinde başlarına bir şey gelebileceğini düşünüyorlar. Facebook'ta paylaşım yapan amcalar, teyzeler bile başıma bir şey gelebilir mi diye düşünüyorlar" dedi.

"Ekrem başkandan ne sahtecilik yapan birisini, ne casus, çıkartamazlar"

Balyalı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin bugün Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ilk duruşması görülen ceza davasına da değinerek "Bugün bence tarihin en absürd ikinci davası görülüyor Silivri'de" dedi. Balyalı konuya ilişkin, "Ekrem başkan 30 sene önce bir üniversite öğrencisiyken İstanbul'a geçiş hikayesinde acabe sahtecilik yaptı mı, yapmadı mı, bunu tartışıyorlar. Üniversite okuyan bir insan başka bir üniversiteye geçmek için 30 sene önce nasıl bir sahtecilik yapmış olabilir gerçekten bunu merak ediyorum. Ama bu bence tarihin en absürd ikinci davası. Tarihin en absürd birinci davası da yakında görülecek olan casusluk davası. Ekrem başkandan herşeyi yaratmaya çalıştılar gerçekten, en sonunda bir casusluk meselesi çıkarttılar. Ama Ekrem başkandan ne sahtecilik yapan birisini, ne casus çıkartamazlar. Ben şunu biliyorum, yaşadım gördüm. Herkes yaşadığını bilir. Biz bu yolsuzlukların üzerine giderken, hatta kendi dönemimideki tartışmalı olayları konuşurken bile asla Ekrem başkandan şöyle bir söz duymadım, 'Dur, yapma, araştırma'. Duyduğum tek şey, 'Sonuna kadar gidin. Nereye kadar giderse oraya kadar ve sonucu mutlaka yargıya götürün. Herkes yaşadığını bilir. Ben Ekrem başkanla bunu yaşadım ve o yüzden kendisinin arkasında durmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu kitapta -mış'lar, -miş'ler yok, gizli tanıklar yok; yalancılar yok, iftiracılar yok; uydurulmuş belgeler yok"

Konuşmasının devamında "Hesap Sorulmalı- AKP Dönemi İBB Yolsuzlukları" kitabına ilişkin bilgi veren Balyalı, "Bu kitapta, AKP'nin İBB'yi yönettiği dönemdeki usülsüzlükleri ve yolsuzlukları var, onların belgeleri var, müfettiş raporları var, tutanakları var, tanık ifadeleri var. Bu kitapta sadece ve sadece geçtiğimiz 10 yıllık süreçte İBB ve Pendik Belediyesi'nde konuştuğumuz konular var. Başka hiçbir şey yok. Bu kitapta -mış'lar, -miş'ler yok, gizli tanıklar yok. Yalancılar yok, iftiracılar yok. Uydurulmuş belgeler yok. Bu kitapta daha önce belediye meclisinde dile getirmediğimiz, tutanaklara işlemeyen, basında yer almayan ya da üstüne müfettiş raporu yazılmayan hiçbir konu başlığı bulunmuyor" dedi.

"Bu kitapta yazılan hiçbir şey kurgu değil, aslında bizzat gerçeğin ta kendisidir" diyen Balyalı kitapta yer alan konulara ilişkin örnekler verdi. Balyalı şöyle dedi:"

"Kitapta yer alan konulara ilişkin, başka neler var? Mesela yönetime yeni geldiğimizde, kamuoyunda çok konuşulan İBB'deki kayıp makam araçları var. Kayıp makam araçlarını nasıl bulduğumuz ve bunun bilinmeyen hikayesi var. Silinen bilgilerin nasıl ortaya çıkartıldığının hikayesi var. AKP döneminde yandaş vakıf ve derneklere yapılan tahsisler, usülsüz yardımlar, onları ortaya nasıl çıkarttığımız, gizli raporları ortaya nasıl koyduğumuz, onların belgeleri, oluşan kamu zararları ve bu konudaki müfettiş raporları var"

Balyalı konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.