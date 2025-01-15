Tarım Aracı Çocuğa Çarptı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının 10 yaşındaki çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mızraklı Mahallesi'nde 10 Ocak'ta meydana gelen kazada, 14 yaşındaki çocuğun kullandığı tarım aracı, sokakta oynayan Danyel Aslan'a çarptı.
Kazada yaralanan ve olay sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Aslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, seyir halindeki tarım aracının virajı döndükten sonra sokakta oynayan çocuğa çarpması yer alıyor.
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