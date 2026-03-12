Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 3 Ölü, 11 Yaralı

Mersin'in Anamur ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan Mustafa Ünal idaresindeki 70 ACV 113 plakalı minibüs, Anamur-Ermenek kara yolu Ormancık Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile 2 yolcunun öldüğü, 11 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
