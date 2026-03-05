Tarım İşçisi Ücretleri 2025'te Yüzde 37,8 Arttı - Son Dakika
Tarım İşçisi Ücretleri 2025'te Yüzde 37,8 Arttı

05.03.2026 12:20
Mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri 2025'te yüzde 37,8, sürekli işçilerin aylık ücretleri yüzde 42,1 arttı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı'na göre, mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2025 yılında yüzde 37,8 arttı.

TÜİK, 2025 yılına ait Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı verilerini yayımladı. Buna göre, tarımsal işletmelerde 2025 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 37,8 artarak bin 299 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 42,1 artarak 37 bin 305 TL oldu.

Mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 40,6 artış göstererek bin 416 TL, kadın işçilerin günlük ücretleri ise yüzde 34,1 artış göstererek bin 193 TL oldu. Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için yüzde 43,4 oranında artarak 39 bin 843 TL, kadın işçiler için yüzde 22,1 artarak 23 bin 598 TL oldu.

Mevsimlik işçilerde en yüksek günlük ücret Rize'de ödendi

Tarımsal işletmelerde 2025 yılında mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 3 bin 283 TL, kadın işçiler için 3 bin 75 TL ile Rize ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için bin 37 TL ile Ankara, kadın işçiler için ise 976 TL ile Hatay ilinde gerçekleşti.

Sürekli erkek işçilerde en yüksek aylık ücret Niğde'de gerçekleşti

Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, erkek işçilere 53 bin 927 TL ile Niğde'nin, kadın işçilere 25 bin 521 TL ile İzmir'in en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücretler ise, erkek işçiler için 26 bin 186 TL, kadın işçiler için 23 bin 40 TL ile Antalya ilinde gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

Tarım İşçisi Ücretleri 2025'te Yüzde 37,8 Arttı

Tarım İşçisi Ücretleri 2025'te Yüzde 37,8 Arttı
