Tarım Kredi'den 3 halka arz: Market, süt ve yem şirketleri borsaya gelecek

Tarım Kredi Grubu, bünyesindeki Tarım Kredi Market, Aynes Süt ve Tarım Kredi Yem şirketlerini halka açma kararı aldı. Genel Müdür Hüseyin Aydın, 2023'te 3,7 milyar lira olan net kârın 2025'te 18 milyar liraya yükseldiğini belirtti. Aydın, İran'daki Razi Gübre fabrikasının yüzde 48,8 ortağı olduklarını, savaş öncesi satma kararı aldıklarını ancak ambargo kalkarsa satıştan vazgeçeceklerini söyledi. Ayrıca Trakya'da 20 bin başlık büyük bir hayvancılık yatırımı planladıklarını duyurdu.