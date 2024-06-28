Tarım Kredi, Üretim ve Depolama Kapasitesini Artıracak - Son Dakika
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Tarım Kredi, Üretim ve Depolama Kapasitesini Artıracak

Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım Kredi'nin üretim ve depolama kapasitesini artırmak için çalıştıklarını belirtti. Aydın, Sivas Teknik Tarım Hayvancılık AŞ'yi bünyelerine kattıklarını ve yem fabrikası ile süt üretimi yapılan tesisi Tarım Kredi'nin şubesi haline getireceklerini söyledi. Aydın ayrıca, Tarım Kredi'nin tarım ve hayvancılık ekosistemine katkı sağlayan ve üreticiyi koruyan nadir kuruluşlardan biri olduğunu vurguladı.

28.06.2024 11:11
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Hüseyin Aydın, hem üretici hem tüketicinin faydası için çalıştıklarını belirterek, kurumun üretim ve depolama kapasitesini artıracaklarını söyledi.

Aydın, Tarım Kredi Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Darımla ve yönetim kurulu üyeleriyle Birliğin geçen yıl bünyesine kattığı Sivas Teknik Tarım Hayvancılık AŞ'yi (SİVTAŞ) ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Yem fabrikası ile yoğurt, pastörize süt, ayran, kaşar, lor ve tereyağı üretilen tesiste üretim alanlarını gezen Aydın, çalışanlardan bilgi aldı.

Aydın, AA muhabirine, Sivas'ın tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye'nin önde gelen kentlerinden biri olduğunu belirterek, 2019-2020 yıllarında belediye ve il özel idaresinin burada ortak bir projeyle hem yem hem de süt işletme fabrikası kurduğunu söyledi.

Fabrikanın Tarım Kredi tarafından işletilmesi halinde daha işlevsel olacağı düşüncesiyle yürüttükleri görüşmeler sonucu burasını bünyelerine kattıklarını ifade eden Aydın, "Biz hem yem hem süt konusunda Türkiye'de iddialı gruplardan biriyiz. Şirket halen SİVTAŞ adıyla devam ediyor. Gerekli prosedürlerin ardından buradaki Tarım Kredi Süt, Denizli'deki süt şirketimizin bir şubesi olacak. Yem fabrikası da bizim şirketimizin Sivas şubesi olacak." dedi.

Aydın, fabrikada yıllık 40 bin ton süt, 120 bin ton civarında da yem üretildiğini, burasının lojistik bakımdan Doğu Anadolu Bölgesi için yem tedariki konusunda büyük önem taşıdığını anlattı.

"Tarım ve hayvancılığın ekosistemini yapan nadir kuruluşlardan biriyiz"

Aydın, Tarım Kredi'nin ülkedeki tarım ve hayvancılık ekosistemindeki önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Biz yemi vatandaşa vadeli olarak veriyoruz. Vatandaş alıyor ve hayvanını besleyerek süt yapıyor. Ürettiği sütü bize teslim ederek, bunun parasıyla yemini ödemiş oluyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Biz girdileri veriyoruz, nihai ürün çıktığında onu alıyor ve tüketicinin ihtiyacı haline dönüştürerek marketlerimizde sunuyoruz. Her adımımızda ülke tarımına katkıda bulunan, hem üreticinin hem de tüketicinin faydasını sağlamak üzere çalışan bir yapıyız. Hem üreticiyi hem de tüketiciyi regüle etme görevi yapıyoruz. Bu yönüyle Türkiye'deki tek kuruluşuz. Daha ekonomik, kaliteli, nitelikli ve güvenilir ticarete vesile olmaya çalışıyoruz."

Tesisleri en iyi şekilde yönetip, sağladıkları gelirleri çiftçilere finansman desteği olarak sunmak istediklerini vurgulayan Aydın, ülke tarımı ve hayvancılığını desteklerken üreticiyi korumanın da temel görevleri olduğunu dile getirdi.

Aydın, "Önümüzdeki süreçte 6 bin ton kapasiteli 3 yeni silo yatırımı yaparak tesis depolama kapasitesini de artırmış olacağız. Günlük 22 ton süt işleme kapasitesine sahip bu tesisin üretim kapasitesini bu yıl içinde yapılacak yeni yatırımlarla günlük 40 tona çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

"Maliyeti uygun üretime katkı sağlıyoruz"

Kuruluşun bünyesine kattığı Afyonkarahisar'daki Oruçoğlu Yağ Fabrikasına ilişkin de bilgi veren Aydın, daha önce 9 fason işletmeyle çalıştıklarını, hem lojistik masraflar hem de zamansal kısıtlarla karşılaştıklarını anlattı.

Aydın, fabrikanın Tarım Kredi bünyesine katılmasıyla bunu tek bir yerde topladıklarını ve çok sayıda istihdama vesile olduklarını belirterek, "Aracıyı ortadan kaldırdığımız için daha maliyeti uygun üretime katkı sağlamış oluyoruz." diye konuştu.

Aydın, 2022 yılı verilerine göre Tarım Kredi'nin 3 şirketinin İSO 500 listesinde bulunurken bunların yanına yağ ve süt alanında 2 şirketin daha eklenerek son listede şirket sayılarının 5'e yükseldiğini sözlerine ekledi.

SİVTAŞ ziyaretinin ardından yönetim kurulu üyeleriyle Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Belediye Başkanı Adem Uzun'u da ziyaret eden Aydın, ardından bölge birliğine geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Sivas, Aydın, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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