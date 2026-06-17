Tarım Lisesi Öğrencileri Uygulama Arazisinde Hasat Yapıyor

Hatay'da tarım lisesi öğrencileri, derslerde edindikleri teorik bilgileri 30 dekarlık uygulama arazisinde gerçekleştirdikleri üretimle pratiğe döküyor.

Merkez Antakya ilçesi Demirköprü Mahallesi'nde 2023'te eğitim öğretime başlanılan Saadet Yusuf Mıstıkoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, uygulama arazisinde mesleğin inceliklerini öğreniyor.

Öğrenciler, uygulama arazisi sayesinde ekimden hasada kadar üretimle ilgili tüm süreçleri deneyimleme şansı yakalıyor.

Öğretmenlerin gözetiminde uygulama arazisine bu yıl buğday ekimi yapan öğrenciler, tüm süreçleriyle ilgilendikleri ürünlerini hasat etmeye başladı.

Buğdaydan yaklaşık 15 ton rekolte bekleyen öğrenciler, elde edecekleri geliri de yeni ürünlerin yetiştirilmesinde kullanmayı hedefliyor.

Okul müdürü Kemal Albayrak, AA muhabirine, öğrencilerin emeğiyle büyütülen buğdayın hasadına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Okul sayesinde öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı olarak meslek öğrendiğini belirten Albayrak, "Öğrenciler lisemizde bilgiyi uygulamalı şekilde alıyorlar, öğrendikleri bilgilerle de sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücüne sahip oluyor." diye konuştu.

Albayrak, ekimini yaptıkları buğdaydan dönüme yaklaşık 500 kilogram ürün almayı umduklarını ifade etti.

Öğrencilerin emeğiyle yetiştirilen buğdayın satışından elde edilecek gelirin yeni ürünlerin ekimi için kullanılacağını aktaran Albayrak, uygulama arazisinde pratik eğitimlerin aralıksız süreceğini dile getirdi.

Albayrak, uygulama arazisine buğdayın ardından ayçiçeği ekimi yapmayı planladıklarını ifade etti.

Lise ikinci sınıf öğrencisi Mehmet Cuma Karasu da aldığı eğitim ve uygulama arazisi sayesinde buğdayın ekiminden bakımına ve hasadına kadar tüm süreci öğrendiğini ifade etti.

Öğrencilerden Casim Üre ise okulda ilerde yapmayı düşündüğü mesleğin inceliklerini en iyi şekilde öğrenme ve deneyimleme şansı yakaladığını kaydetti.