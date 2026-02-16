Tarım Ürünleri Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
Tarım Ürünleri Fiyatları Yükseldi

16.02.2026 10:34
TÜİK verilerine göre, ocak ayında tarım ürünleri fiyatları yıllık yüzde 43,58 arttı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi" verilerini açıkladı. Buna göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 43,58 arttı, aylık yüzde 8,46 arttı.

TÜİK, ocak ayına ilişkin "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 8,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,46 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,58 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,18 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 8,42 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 14,36 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 4,08 artış hesaplandı.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 12,14 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 7,00 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,02 artış yaşandı.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 109,71 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 30,43 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Kaynak: ANKA

