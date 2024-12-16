Tarım Ürünleri Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
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Tarım Ürünleri Fiyatları Yükseliyor

Kasım 2024'te Tarım-ÜFE yıllık %46,91, aylık %8,88 arttı. Turunçgillerde %263,86 artış gözlendi.

16.12.2024 10:53
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 46,91; aylık ise yüzde 8,88 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2024" verilerini açıkladı. Tarım-ÜFE, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 8,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 37,55, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,91 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,83 arttı.

Bir önceki aya göre; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 9,35 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,59 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,70 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 19,49 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,91 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,93 artış oldu. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 263,86 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 43,95 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Üretim, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

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