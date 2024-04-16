Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Mart ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini (Tarım-ÜFE) açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE yıllık yüzde 61,87, aylık yüzde 5,57 arttı.
Tarım-ÜFE'de 2024 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,87 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,98 artış gerçekleşti.
SEKTÖRLERE VE ANA GRUPLARA GÖRE DEĞİŞİM
Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,84, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,52 artış olurken; balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ve balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,18 azalış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 3,27, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 7,60 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,12 artış gerçekleşti.
Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup 170,17 ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup 13,54 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.
Son Dakika › Güncel › Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Mart Ayında Yükseldi - Son Dakika
Samsun'da Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Turizmde Estetik' konulu panelde, şehir ve kent kavramlarının estetik açıdan farklılık gösterdiği vurgulandı. Panelde, konuşmacılar şehirlerin estetik anlayışının henüz gelişmekte olduğunu belirtirken, sağlık turizmi ve şehirlerin turizm potansiyeli üzerine sunumlar yapıldı.
Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve çift kale maç yaparak hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. Maç, 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Sivas'ın kent merkezinde meydana gelen kazada, bir otomobil önce park halindeki araca çarptı, ardından takla attı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın yanında bulunan garaj ve depo olarak kullanılan alan, çıkan yangında küle döndü. Yangın sonucunda depodan geriye sadece küller kaldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklu bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret ederek adalet talebinde bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde horoz dövüşü yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 53 kişiden biri, kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası nedeniyle tutuklandı. Operasyonda ayrıca horoz dövüştürülen alanda bulunan 29 horoz da koruma altına alındı.
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, R.B.K. idaresindeki bir otomobil, bariyere çarparak yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki dere yatağına düşmekten kurtuldu. Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sincan Cezaevi'nde yargılanan sanık Ayhan Bora Kaplan ve diğer sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti. Duruşma 18 Nisan Perşembe günü devam edecek. Sanık Kaplan, gizli tanıkların ifadesinin usule uygun alınmadığını iddia etti. Ayrıca, araç ve telefon konularında da kendini savundu. Diğer sanıklar da savunmalarını yaptı ve tahliye taleplerini dile getirdi. Mahkeme Başkanı ile sanık Kaplan arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, Türkocağı Mahallesi Regülatör Köprüsü'nde 3 araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan hafif ticari araç sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?