Tarım ve Orman Bakanı Samsun'da ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Samsun'da ziyaretler gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanı Samsun\'da ziyaretler gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Samsun'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü ve MHP Samsun İl Başkanlığı gibi kurumları ziyaret eden Bakan Yumaklı, sektör paydaşlarıyla bir araya geldi ve projeler hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerine Samsun Valisi ve AK Parti Samsun milletvekilleri de eşlik etti.

16.02.2024 17:41  Güncelleme: 17:43
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Samsun'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret eden Yumaklı, burada personelle bir araya geldi.

Daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne giden Yumaklı, belediyenin projeleri hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den bilgi aldı.

Bakan Yumaklı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü'ndeki sektör paydaşları toplantısına da katıldı. Burada tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelen Yumaklı, daha sonra MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur'u parti binasında ziyaret etti.

Yumaklı'ya ziyaretlerinde Samsun Valisi Orhan Tavlı ile AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu eşlik etti.

Kaynak: AA

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