Bursa Kestel'deki yangın tamamen söndü, Harmancık'ta alevlerle mücadele sürüyor - Son Dakika
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Bursa Kestel'deki yangın tamamen söndü, Harmancık'ta alevlerle mücadele sürüyor

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Bursa Kestel\'deki yangın tamamen söndü, Harmancık\'ta alevlerle mücadele sürüyor
28.07.2025 13:16
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Bursa Kestel\'deki yangın tamamen söndü, Harmancık\'ta alevlerle mücadele sürüyor
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Bursa'da 3 gündür süren yangına havadan ve karadan müdahale sürerken Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Yumaklı, 6 gündür süren Karabük yangının enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğünü duyururken ''Bursa Kestel'deki yangın tamamen söndü, Harmancık'ta alevlerle mücadele sürüyor.'' dedi.

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Karabük'te çıkan yangında şu ana kadar 19 köy ve 50 mahalle tahliye edildi. Bursa'nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında 3 gündür süren orman yangından iyi haber geldi.

KAHRAMANMARAŞ VE KESTEL YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'daki Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, Bursa'nın Kestel ve Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçelerindeki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirerek, şunları söyledi:

"Buralarda soğutma çalışmaları devam ediyor. Özellikle hava sıcaklıklarının çok aşırı yüksek olduğu bu günlerde tedbiri elden bırakmayacağız. Risk sıfıra inene kadar soğutma çalışmalarımız devam edecek. Karabük Safranbolu'daki yangının enerjisi büyük ölçüde düşürülmüştü. Alan gayet iyi durumda. Şu anda arkadaşlarımız belirli bölgelerde zaman zaman sıcaklığa bağlı olarak küçük tütmeler var, buralara odaklanmış vaziyetteler. Hiçbir noktayı gözden kaçırmadan hızlıca müdahale ederek, bir yandan da soğuta çalışmalarına devam ederek alan hakimiyetine devam ediyorlar. Tamamen kontrol altıda diyebileceğimiz, riskin sıfırlandığı alanda da bunu yine çok kıymetli vatadandaşlarımızla paylaşmış olacağız. Hali hazırda bu yangında bir uçak ve 16 helikopter, ağırlıklı soğutma çalışmaları olmak üzere ulaşılamayan yerlerdeki küçük tütmelere müdahil oluyorlar. Önümüzdeki saatlerde bu yangınımızla ilgli iyi haber verebileceğimizi söyleyebilirim."

BURSA HARMANCIK YANGINI: ŞİDDETİ BÜYÜK ÖLÇÜDE DÜŞÜRÜLMÜŞ VAZİYETTE

Bursa Harmancık yangınının devam ettiğini ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Dün itibariyle belli bölgelerde rüzgara bağlı çok şiddetli yanmalar oldu. Gece boyu arkadaşlarımız yangın alanının tamamını çevrelediler ve buralara direkt müdahale ettiler. Şu anda şiddeti büyük ölçüde düşürülmüş vaziyette. Çok şükür iyiye gidiyor. Bu yangınla alakalı da 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracı ve 2 bin 300 personelle müdahalemize devam ediyoruz.

Her iki yangınla mücadele ederken maalesef akşam saatlerinde bir üzücü olay yaşadık. Kestel'deki orman yangınına su taşıyan bir tanker kaza yaptı ve burada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ailelerine, sevenlerine sabır diliyorum.

"ÇOK RİSKLİ BİR HAFTADAYIZ"

Çok riskli bir haftadayız. Teyakkuzda olmaya devam edeceğiz. Bu hafta için verilen bilgi geçen haftadan bir miktar daha riskli durumda olduğu ülkemizin. Dolayısıyla biz her zaman olduğu gibi tedbiri elden bırakmadan dışarıda ateş yakmayalım. Mutlaka bir ateş emaresi olduğunda derhal 112'yi arayalım.

Açıklamalarımızda yalanlara, çarpıtmalara, dedikodulara cevap vermeyeceğimizi söylemiştik. Ancak İletişim Başkanlığımız ile birlikte çokça gündeme getirilen konularla ilgili "Orman Yangınları ile İlgili İddialar ve Gerçekler" isimli bir kitapçık hazırladık. İletişim Başkanlığımız bunu yayımladı. Biz de bakanlık hesaplarımızdan yayımlayacağız. Orada gündemde olan pek çok konunun doğru halini bulabilirsiniz."

Tarım ve Orman Bakanı, Orman Yangınları, Kahramanmaraş, Harmancık, Karabük, Kestel, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Kestel'deki yangın tamamen söndü, Harmancık'ta alevlerle mücadele sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 768107:
    Turk hava kurumunu mahvettiniz felaketlerle ilgili ne ongorunuz var nede planiniz suriyeye gelince para bol kendinize gelince uçak bol ama yanginlara yok 8 8 Yanıtla
    0041:
    şakamisin sen, ülkemizdeki kadar vatan haini hiç bir ülkede yoktur... 1 0
  • mehmet erdem:
    Okadar mücadele veriliyor, onlarca uçak helikopter ama begenmeyenler var. Bu begenmeyenlerin çözümü ormana heykel dikmek 7 4 Yanıtla
    0041:
    bu kadar vatan hainlerinin olduğu bir ülkede yaşıyoruz maalesef.... 1 0
  • zeki69:
    Neden söndü ki CHP'li ler çok üzülüypr 5 6 Yanıtla
  • 14531453:
    yanacak ağaç kalmadı orman kalmadı 8 2 Yanıtla
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