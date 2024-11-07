Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi Komisyona Sunuldu

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(TBMM) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla komisyonda kabul edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanlarıyla ilgili, "Bakanlığımız hayvan bakımevi yapımı için orman arazilerinin tahsisinin yapılmasının yanı sıra sahipsiz hayvanlarla ilgili faaliyetlerin desteklenmesi için 2025 yılında 1.8 milyar lira bütçe ayırmıştır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçesine ilişkin sunum yaptı. Sunumun ardından milletvekilleri bütçe üzerine görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirerek, Bakan Yumaklı'ya çeşitli sorular yöneltti. Bakan Yumaklı da yaklaşık 40 dakika boyunca milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

" Et ve Süt Kurumu'nun dövizle hayvan satışı söz konusu değildir"

Yumaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçi sayılarının düştüğüne ilişkin soruya, "2001'de 2,1 milyon, 2023'te 2,2 milyon ve 2024'te 2,3 milyon kayıtlı çiftçi oldu. ÇKS'ye kayıtlı ekilen alanlar 121 milyon dekardan 165 milyon dekara gelmiş durumda. Burada çok ciddi bir artış var. Özellikle ÇKS'ye kayıt olamayan ve desteklerden faydalanamayanlara dönük düzenlemeler yaptık" diye yanıt verdi.

Yumaklı, ithal besilik hayvan satışıyla ilgili soruyu, şöyle yanıtladı:

"Kapasitesi yüksek olan üreticiye oransal olarak az, kapasitesi az olan üreticiye daha fazla oran verilerek küçük ve orta ölçekli üreticiler desteklendi. Bizler de üreticilere gidip gitmediğini takip etmeye devam ediyoruz. İşletmelerden başka yerlere hayvan çıkışı olduğunda ciddi cezalar yazıyoruz. Ayrıca Et ve Süt Kurumu'nun dövizle hayvan satışı söz konusu değildir. Hayvan satışları yetiştiricilerin maliyeti dikkate alınarak yapılıyor."

Kahverengi kokarcanın çoğalmasının bir salgın olduğunu iddia eden Yumaklı, "Tüm dünyada kahverengi kokarca sorunu devam ediyor. Biz de mücadele yapıyoruz. Mücadelenin en önemli kısmının bugünlerde olması gerekir. Bunlar evlere ve samanlıklara saklanıyorlar. Sadece yazın gelen fındık toplayanlar var, onların evlerine giremiyoruz. Kahverengi kokarca ile ilgili halk sağlığı dahil olmak üzere çok dikkatli olunması gerek, hep beraber özellikle valilerimizle bu konuyu tekrardan değerlendireceğiz. Bu mücadeleyi basite almamak ve kışlak mücadelesini iyi yapmak gerekir" dedi.

"Sahipsiz hayvanlarla ilgili 1.8 milyar lira bütçe ayrıldı"

Yumaklı, sokak hayvanlarıyla ilgili, "Büyükşehir belediyelerinin binde 3, diğer belediyelerin de binde 5 oranında kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinden pay ayırması zorunluluğu getirilmişti. Belirtilen tutarların üzerinde harcama yapılırsa eğer harcanan fazla tutarın yüzde 40'ının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ilgili belediyeye aktarılacağı hükmü eklenmiştir. Ayrıca bakanlığımız hayvan bakımevi yapımı için orman arazilerinin tahsisinin yapılmasının yanı sıra sahipsiz hayvanlarla ilgili faaliyetlerin desteklenmesi için 2025 yılında 1.8 milyar lira bütçe ayırmıştır" diye konuştu.

Yumaklı, yanıt vermediği milletvekillerine de 7 gün içerisinde yazılı olarak dönüş yapacağını söyledi. Bakan Yumaklı'nın konuşmasının ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş, bakanlık bütçesini oylamaya sundu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla komisyonda kabul edildi.