Tarımsal Bilgi Platformu, Gıda Güvenliği İçin 11 Maddelik Acil Önlem Paketi Sundu

Tarımsal Bilgi Platformu, Türkiye'nin gıda güvenliğini korumak için 11 maddelik acil önlem önerisi sundu. Bu platform, bilim insanlarının bir araya gelmesiyle oluşmuş olup, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bozulan küresel dengelerin tarım ve gıda güvenliği üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyor. Raporda, kısa ve orta vadede (3 ay/9 ay) alınabilecek önlemlerin toplumsal kaygıları azaltma ve çiftçilerin karar alma süreçlerini kolaylaştırma açısından hayati olduğu vurgulandı.

Önerilen önlemler arasında, bir Enerji, Gıda ve Tarım Kriz Masası kurulması, kaygı yönetim birimi oluşturulması, çiftçilere üretim hedefli destek paketleri sunulması, gübre tedarikinin çeşitlendirilmesi, yem ve hayvancılık desteği sağlanması, iç stok oluşturulması, enerji ve gıda-tarım ticaret koridoru kurulması, dar gelirliler için gıda sepeti destek paketi oluşturulması, belediyelerde acil destek merkezleri kurulması, tarımsal üretimin güvence altına alınması ve dirençli stratejiler geliştirilmesi yer alıyor. Bu önlemler, üretimin devamlılığını ve çiftçilerin gelir güvencesini sağlamayı amaçlıyor.