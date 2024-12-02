Tarlada Çalışan Genç Adam Çapa Makinesine Kaptırdı, Ağır Yaralandı

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BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, tarlada çalıştığı sırada çapa makinesine ayaklarını kaptıran İsa T. (20), ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Bölükkonak Köyündeki bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre, tarlada çalışan İsa T., ayaklarını çapa makinesine kaptırdı. İki ayağı da dizlerine kadar parçalanan İsa T., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsa T., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. İsa T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.