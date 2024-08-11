Tarlalarda güneş gibi parlayan 'ayçiçekler' kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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Tarlalarda güneş gibi parlayan 'ayçiçekler' kartpostallık görüntüler oluşturdu

Bayburt'un Çayıryolu köyündeki ayçiçekler, diğer adıyla günebakanlar geniş sarı yapraklarıyla, uzun boylarıyla görenleri mest ediyor. Tarlayı sarıya bürüyen ayçiçekleri, gökyüzünün maviliğiyle ve yemyeşil doğayla bütünleşince de renk cümbüşü oluşturdu. Ayçiçek tarlaları drone ile havadan görüntülendi, sarı ile yeşilin uyumu drone kamerasına yansıdı. Rüzgarın etkisiyle bir sağa bir sola savrulan, arıların üzerlerine konarak nektar topladığı ayçiçeklerini fark eden, doğanın eşşiz güzelliğine kayıtsız kalamayan vatandaşlar fotoğraf çekmek için tarla kenarında mola veriyorlar, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyorlar.

11.08.2024 16:22
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Tarlalarda güneş gibi parlayan 'ayçiçekler' kartpostallık görüntüler oluşturdu

BAYBURT - Bayburt'un Çayıryolu köyündeki ayçiçekler, diğer adıyla günebakanlar geniş sarı yapraklarıyla, uzun boylarıyla görenleri mest ediyor. Tarlayı sarıya bürüyen ayçiçekleri, gökyüzünün maviliğiyle ve yemyeşil doğayla bütünleşince de renk cümbüşü oluşturdu. Yeşil tarlalardan adeta güneş gibi parlayan ayçiçekler, kartpostallık görüntüler oluştururken, ayçiçek tarlaları drone ile havadan görüntülendi, sarı ile yeşilin uyumu drone kamerasına yansıdı. Rüzgarın etkisiyle bir sağa bir sola savrulan, arıların üzerlerine konarak nektar topladığı ayçiçeklerini fark eden, doğanın eşşiz güzelliğine kayıtsız kalamayan vatandaşlar fotoğraf çekmek için tarla kenarında mola veriyorlar, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyorlar.

Ayçiçek tarlasında fotoğraf, video çeken çektiği kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Fehim Okur isimli vatandaş, "Hem köyümüzde özlem gideriyoruz, hem de bu güzellikleri fotoğraflayarak insanların görmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullanarak, "Bayburt merkezde ikamet ediyorum, burası aynı zamanda köyüm. Hafta sonu, hafta içi yaz aylarında sürekli köyüme geliyorum. Gördüğünüz gibi tarlalar ayçiçekle buluşturulmuş, günebakanlar yapraklarını açmış. Buralarda gelip fotoğraf, video çekiyorum, sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Hem köyümüzde özlem gideriyoruz, hem de bu güzellikleri fotoğraflayarak insanların görmesini sağlıyoruz. Buralar önceden kırsaldı, normal yeşil tarlalardı. Buralarda ayçiçek yetişmezdi. Demirözü barajı yapıldıktan sonra bu tarlalara ayçiçekler ekilmeye başlandı. Güzel oldu, ortaya güzel görüntüler çıktı. Gelip geziyoruz" dedi. Okur, ayçiçek tarlalarının havaların ısınmasıyla görsel şölen sunduğunu da belirtti.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Çayıryolu, Bayburt, Güneş, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarlalarda güneş gibi parlayan 'ayçiçekler' kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarlalarda güneş gibi parlayan 'ayçiçekler' kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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