Tarlasını sulamak isteyen çiftçinin tıkanan borusundan yılan çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tarlasını sulamak isteyen çiftçinin tıkanan borusundan yılan çıktı

Geniş Video İzle

Hatay'da tarımsal sulamada kullanılan borunun içinden çıkan yaklaşık 1 buçuk metrelik yılan vatandaşları hayrete düşürdü. Çiftçi Vedat Köklü, tarlasında sulama yaparken suyun gelmediğini fark ederek boruları kontrol ettiğinde borunun içinde bir cisim olduğunu fark etti ve çubuk yardımıyla çıkarttı. Çıkan cismin bir yılan olduğunu gören Köklü ve diğer vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

09.07.2024 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarlasını sulamak isteyen çitçinin tıkanan borusundan yılan çıktı

HATAY - Hatay'da tarımsal sulamada kullanılan borunun içinden çıkan yaklaşık 1 buçuk metrelik yılan vatandaşları hayrete düşürdü.

Yaz aylarının gelmesi ve havaların aşırı ısınmasından dolayı yeraltı canlıları, gün yüzüne çıkmaya başladı. Yer altı canlılarından özellikle yılanlar; doğada, yollarda, bahçelerde ve evlerde sıklıkla görülmeye başladı. Hatay'ın Arsuz ilçesi Kurtbağı mahallesinde yaşayan ve çiftçilik yapan Vedat Köklü, tarlasında sulama yaparken suyun gelmediğini fark etti. Durum üzerine boruları kontrol eden Köklü, borunun içinde bir cisim olduğunu anladı ve çubuk yardımıyla çıkarttı. Boruya tıkayan şeyin yaklaşık 1 buçuk metrelik yılan olduğunu gören çiftçi, hayrete düştü. Telef olduğu görülen yılan, vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu.

Kurtbağı Mahallesinde çiftçilik yapan 43 yaşındaki Vedat Köklü, bir buçuk metrelik yılanın borunun içine girdiğini belirterek "Boru tıkalıydı, borunun içinde bir şey olduğunu fark ettim. Borunun içinde yılan olduğunu bilmiyordum. Bir anda çubukla kurcalarken 1 buçuk metrelik bir zehirli yılan olduğunu gördüm. Çubukla çektim yılanı, yılan zaten basınçtan dolayı ölmüştü. Yılan olduğunu fark etmemiştik, sonra çıkınca gördük yılanı" İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Çubuk, Hatay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarlasını sulamak isteyen çiftçinin tıkanan borusundan yılan çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:01 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte Bakan Şimşek’in önüne konulan 3 rakam En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam
09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
09:03 Erdoğan, NATO zirvesine katılmak için ABD’ye gidiyor Çantasında 4 önemli dosya var Erdoğan, NATO zirvesine katılmak için ABD'ye gidiyor! Çantasında 4 önemli dosya var
08:19 Elazığ’da akılalmaz olay Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular
02:21 Hizbullah’a destek vermeyi sürdürecek mi İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan net konuştu Hizbullah'a destek vermeyi sürdürecek mi? İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan net konuştu
09:52 Erdoğan’dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze’deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız Erdoğan'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze'deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız
09:31 Fransa mı İspanya mı EURO 2024’te ilk finalist belli oluyor Fransa mı İspanya mı? EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
09:15 Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı
09:04 Takipten bile çıktı Wanda Nara, Mauro Icardi’ye boşanma davası açtı Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı
08:41 Teoman’ın 30 yıllık gitarı müzayedede satıldı Geliri Çocuk Esirgeme Kurumu’na Bağışlandı Teoman'ın 30 yıllık gitarı müzayedede satıldı! Geliri Çocuk Esirgeme Kurumu'na Bağışlandı
07:49 Hafsanur Sancaktutan, özel hayat sorusuna verdiği cevaptan kendisi bile rahatsız oldu Hafsanur Sancaktutan, özel hayat sorusuna verdiği cevaptan kendisi bile rahatsız oldu
07:13 İlçe 5 saat içinde küle döndü Alevler önüne çıkan ev, traktör ne varsa yuttu İlçe 5 saat içinde küle döndü! Alevler önüne çıkan ev, traktör ne varsa yuttu
01:49 Kadın plaj görevlisi, denizden çıkmaları için uyardığı sekiz kadın tarafından darbedildi Kadın plaj görevlisi, denizden çıkmaları için uyardığı sekiz kadın tarafından darbedildi
00:19 Türksat 6A uzaya fırlatıldı Uydudan ilk sinyal başarıyla alındı Türksat 6A uzaya fırlatıldı! Uydudan ilk sinyal başarıyla alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 10:08:47. #1.13#
SON DAKİKA: Tarlasını sulamak isteyen çiftçinin tıkanan borusundan yılan çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement