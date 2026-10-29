Tarnow Piskoposu Jez, rahiplerin çocuk istismarını bildirmediği için suçlu bulundu

Polonya'da mahkeme, Tarnow Piskoposu Andrzej Jez'i, görev yaptığı piskoposluk bölgesindeki iki rahibin reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar eylemlerini kolluk kuvvetlerine bildirmediği gerekçesiyle suçlu buldu.

Polonya basınındaki haberlere göre, Tarnow Bölge Mahkemesi, Tarnow Piskoposu Jez hakkında sekiz ay süren yargılamanın ardından kararını açıkladı.

Mahkeme, Piskopos Jez'i görev yaptığı piskoposluk bölgesindeki iki rahibin reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar eylemlerini kolluk kuvvetlerine bildirmediği gerekçesiyle suçlu bularak, iki yıl boyunca maaşının yüzde 25'ini her ay cinsel istismar mağduru çocuklara yardım eden bir vakfa aktarmasını öngören özgürlüğü kısıtlama cezasına çarptırdı.

Hakim, kararı gerekçelendirirken Piskopos Jez'in ifadelerini "güvenilmez" bulduğunu bildirdi.

Yargılama sürecinde suçlamaları kabul etmeyen Piskopos Jez, bildirimlerin neden geciktiğini açıklarken ceza hukuku hükümlerinin yeterince açık olmadığını ve söz konusu davaların kendine özgü durumlarını gerekçe gösterdi.

Tarnow Piskoposluğunca karara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin kararına katılmadıkları ve yazılı gerekçenin incelenmesinin ardından temyize başvuracakları bildirildi.

Polonya'da 23 Mart 2017'de kabul edilen yasayla, pedofili dahil bazı suçların işlendiğine ilişkin güvenilir bilgiye sahip olmasına rağmen yetkili makamlara bildirimde bulunmayan kişiler için cezai sorumluluk getirildi.

Bu dava, Polonya'da rahiplerin çocuklara yönelik cinsel istismarını yetkili makamlara bildirmediği gerekçesiyle bir piskopos hakkında açılan ilk dava olma özelliğini taşıyor.