Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus'un Tarihi ve Gastronomik Zenginliğini Anlattı - Son Dakika
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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus'un Tarihi ve Gastronomik Zenginliğini Anlattı

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yaptığı açıklamalarda Tarsus'un tarihi zenginliklerini, yöresel lezzetlerini ve gelecekteki turizm potansiyelini vurguladı. Tarsus Şelalesi'nde düzenlenen programda, ilçenin gastronomi merkezi olma hedefinden bahsedildi.

13.10.2024 17:15  Güncelleme: 18:44
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(MERSİN)- Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, katıldığı bir programda, "Bu kadim topraklar önemli bir noktadır. Bu coğrafyanın çok geniş bir yeri sit alanı. Tarsus'un üstü ne kadar zenginse yeraltı daha da zengin. Dolayısıyla Tarsus parlayan bir yıldız olmayı hak ediyor" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, ilçeye ilişkin soruları yanıtlamak üzere bir televizyon programına konuk oldu. Tarsus Şelalesi'nin manzarası eşliğinde gerçekleşen program, yoğun ilgi gördü. Sanat, müzik ve tarihe dair keyifli bir sohbetin gerçekleştiği programda Yeni Türkü Müzik Grubu ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır da katıldı. İlçenin yöresel lezzetleri, biberli, Tarsus Kebabı, humus, fındık lahmacun, Tarsus şalgamı ve sıkma gibi lezzetleri tanıtıldı. Aynı zamanda Başkan Boltaç, tek plastiksiz pazar olma özelliği taşıyan Slow Food Yeryüzü Pazarı'nı anlattı.

Başkan Ali Boltaç, şunları kaydetti:

"Burada sizleri ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Bugün Tarsus'un en önemli noktalardan biri olan Şelale'deyiz. Burası muazzam bir görsele sahip. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Adana'dan Mersin'e geçerken bir gece Tarsus'ta konaklıyor. Tarsus'ta hem barajımız hem de Tarsus'un merkezinde parkımız var. Her iki noktaya da hayran kalıyor ve keyifli anlar geçiriyor. Kendisi şelalemize de geliyor. Atatürk'ün gittiği her yerde, gördüğü her noktada, izlediği her çalışmada bir güzellik var.

"Tarsus parlayan bir yıldız olmayı hak ediyor"

Tarsus 10 bin yıllık tarihi olan, Hristiyanların, Musevilerin ve Müslümanların kutsal saydığı bir toprak. Burası birçok medeniyete başkentlik yapmış bir kenttir. Dolayısıyla Hristiyanlar için Aziz Paul'un, Museviler için Danyal peygamberin, Müslümanlar için de Eshab-ı Kehf'in etkisi vardır. Bu kadim topraklar önemli bir noktadır. Bu coğrafyanın çok geniş bir yeri sit alanı. Tarsus'un üstü ne kadar zenginse yeraltı daha da zengin. Dolayısıyla Tarsus parlayan bir yıldız olmayı hak ediyor.

Tarsus sokaklarında gezdiğinizde gerçekten tarihi bir kokuyu alıyorsunuz. Sanki zamanda yolculuk yapıyormuş gibi hissediyorsunuz. Dolayısıyla Tarsus, tarımda, sanayide ve turizmde önemli bir rol almıştır.

"Siptilli Çarşısı'nı Gastronomi Merkezi'ne çeviriyoruz"

Bu kentte lezzet uzun yıllar boyunca damakta kalıyor ve süreklilik arz ediyor. Bu durum gastronomi anlamında bizim için çok önemli. Tarsus'a gelenler Ümit Yaşar Oğuzcan gibi sanatı en dibine kadar en güzel şekilde yaşayabiliyor. Gastronomi anlamında da çok güzel keyifli bir kente geliyor. Havalimanı da açıldı. Artık gelmeniz için bir sebep daha var. Ben Türkiye'deki bütün yurttaşlarımızı bu güzel tarihe sahip olan Tarsus'a davet ediyorum. Bizim Siptilli Çarşımız var. O çarşıyı Gastronomi Merkezi'ne çeviriyoruz. Kısa bir süre sonrada açılışını yapacağız. Bu bölgeyi trafiğe kapatacağız. Hem esnafımız kazanacak hem de canlılık getireceğiz. Analı Kızlı, övelemeç, yüksük çorbası, sarımsaklı köftemiz var. Bizde gastronomi çok önemli bir nokta. 1-2-3 Kasım'da Tarsus Festivali var. Bu festivale de herkesi davet ediyorum."

"Tarsus Şelalesi Dünya'nın en güzel yerlerinden bir tanesi"

İlçenin önemli bir değer olduğunun altını çizen CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, "Tarsus Şelalesi Dünya'nın en güzel yerlerinden bir tanesi. Burası önemli bir değerimiz. Tarsus inanılmaz tarih kokan bir şehir" diye konuştu.

"Tarsus'un benim gözümde her zaman özel bir yeri olmuştur"

İlçenin çok önemli bir yer olduğunu belirten sanatçı Derya Köroğlu, "Tüm Tarsus'u sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Tarsus'un benim gözümde her zaman özel bir yeri olmuştur. Tarsuslu arkadaşlarımız ve Tarsus'ta yetişmiş, eğitim görmüş kişilerle tanıştıkça hakikaten Tarsus'un değerinin ne kadar önemli olduğunu o zamandan anlamıştık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus'un Tarihi ve Gastronomik Zenginliğini Anlattı - Son Dakika

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