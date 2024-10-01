Tarsus Belediye Başkanı Boltaç, Asfaltlama Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Tarsus Belediye Başkanı Boltaç, Asfaltlama Çalışmalarını İnceledi

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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Şahin Mahallesi'nde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşların ihtiyaçlarına kulak verdiklerini ve yol sorunlarını hızlı çözümlerle gidermeyi hedeflediklerini belirtti.

01.10.2024 09:50  Güncelleme: 10:00
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(MERSİN) - Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Şahin Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Boltaç, ilçenin her köşesine en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu süreçte vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına kulak veriyoruz ve öncelikleri belirleyerek hareket ediyoruz" dedi.

Başkan Boltaç, Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Durmaz, CHP Belediye Meclis üyesi Elif Karaman, Tarsus CHP İlçe Başkanı Selahattin Şahin, Tarsus Belediyesi Genel Koordinatörü Yusuf Nevruz ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Şahin Mahallesi'nde inceleme yaptı.

Yol çalışmalarının planlı ve programlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Boltaç, şunları söyledi:

"Tarsus'a her şeyin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Bugün Şahin Mahallesi'nde yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledik. Amacımız, Tarsus'un tüm mahallelerinde yol sorunlarını hızlı ve kalıcı çözümlerle gidermek. Program dahilinde öncelik sırasına göre, tüm mahallelerde yol sorunlarını çözmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına kulak veriyoruz ve öncelikleri belirleyerek hareket ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde hareket ederek, mahalle mahalle sorunları çözeceğiz. Bu sayede daha hızlı ve etkili sonuçlar alacağız."

Her zaman halkla iç içe olacağının sözünü veren Başkan Boltaç, yol çalışmalarını inceledikten sonra vatandaşlarla kahve sohbetinde bir araya geldi. Boltaç, mahalle sorunlarının konuşulduğu kahve buluşmasında ulaşılabilir bir başkan olacağının ve tüm sorunları çözüme kavuşturacağının sözünü verdi.

Tarsus Belediye Başkanı Boltaç, Asfaltlama Çalışmalarını İnceledi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tarsus Belediye Başkanı Boltaç, Asfaltlama Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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