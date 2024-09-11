Tarsus Belediyesi'nde Haciz Şoku - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi'nde Haciz Şoku

Tarsus Belediyesi\'nde Haciz Şoku

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyalar, belediyenin esnaf ve eski çalışanlarına ödenmeyen tazminatlar nedeniyle yapılan 5 ayrı icra işlemi sonucunda haczedildi.

11.09.2024 19:21
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde belediyenin esnaf ve eski çalışanlarına ödenmeyen tazminatlarını içeren 5 ayrı icra işlemi nedeniyle Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyalar haczedildi.

Tarsus İcra Müdürlüğü ekipleri, alacaklı avukatlarla birlikte bugün belediyeye geldi. Tarsus Belediyesi'nin esnaf ve işten ayrılan işçilerin ödenmeyen tazminatları için 5 ayrı dosyadaki toplam 10 milyon 800 bin liralık borcu için haciz işlemi yapıldı. Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki masa, koltuk, sandalyeler ve diğer tüm eşyalar bir kamyona yüklenerek götürüldü.

Haciz işleminin ardından bir açıklama yapan Tarsus Belediyesi Başkanı Ali Boltaç, "Tarsus İcra Müdürlüğü memurları, makam odamıza gelerek muhafaza işlemini uygulamak istediklerini bildirmişlerdir. Belediyemiz Hukuk Müdürlüğü tarafından 3 aylık süre gelen uzlaşma isteklerimiz icra dosyaları vekili tarafından reddedilmiş, kısmi ödemeler yapılmasına rağmen kötü niyetli olarak başkanlık makamı içerisinde bulunan eşyalar haczedilmiştir" diye konuştu.

'ANA PARA KÖTÜ NİYETLİ BİR ŞEKİLDE 10 MİLYON 800 BİN TL'YE ÇIKARILMIŞTIR'

Tarsus Belediye Başkanlığının dosyalara toplam anapara borcunun 5 milyon 476 bin 500 TL olduğunu belirten Başkan Boltaç, "Ancak bu ana para icraya verilerek kötü niyetli olarak 10 milyon 800 bin TL'ye çıkarılmıştır. Belediyenin kıdem tazminatını alacak bütün işçilere eşit ödeme yaptığı dikkate alınarak yine eşit taksitli ödeme yapma talebinden bulunmasına rağmen yine bu talep kabul edilmemiş ve icra işlemlerine başlanmıştır. Yapılan icra işleminin art niyet taşıdığı ortadadır. Bugün Tarsus Belediyesi başkanlık makamında yapılan bu haciz yalnızca Tarsus Belediyesi'ne değil, her bir vatandaşımıza yapılmıştır. 10 milyon 800 bin TL'lik bir borcun başkanlık makamından başkanın koltuğunu, sandalyesini, masasını götürerek tahsil edilemeyeceği herkesin bildiği bir gerçektir. Bu bir itibarsızlaştırma projesidir. Biz itibarımızı ne oturduğumuz koltuktan ne makamdan alıyoruz. Biz dün olduğu gibi bugün de tüm engellemelere rağmen daima Tarsus'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir olumsuzluk bizi engelleyemez" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Ali Boltaç, Politika, Güncel, Tarsus, Hukuk, Son Dakika

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