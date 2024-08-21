Tarsus Belediyesi Kulak Mahallesi\'nde 30 Yıllık Yolu Açtı

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"Ayakkabı dağıtımı" iddiaları da beraberinde getirdi! Belediyeden açıklama var

(MERSİN) - Tarsus Belediyesi, Kulak Mahallesi'nde 30 yıldır kapalı olan yolu kullanıma açtı. Bu kapsamda Tarsus Plajı'na bağlantısı olan 5 kilometrelik yol yapıldı.

Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, bölgede yaşayan üreticilerin arazilerine daha kolay ulaşım sağlaması için yol açma çalışması gerçekleştirdi. Çalışma sayesinde arazilere giden yolun mesafesi kısaltılarak çiftçilerin işleri kolaylaştırıldı. Kulak Mahallesi Muhtarı Mustafa Ercan, Başkan Boltaç'a teşekkürlerini ileterek, mahalle sakinleri ve çiftçiler adına memnuniyetini dile getirdi.

Kulak Mahalle Muhtarı Mustafa Ercan, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Yaklaşık 30 yıldır kapalı olan kadastral yolumuz bitmiş haldeydi. Belediyemize müracaatımızı yaptık. 5 kilometrelik yolumuzu aktif hale getirdik. Yardımlarından ötürü Tarsus Belediye Başkanımız Ali Boltaç'a, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum. Bizi büyük bir sorundan kurtaracaklar. Tarım bölgesi olduğu için ağır vasıtalar asfalt yolumuzu tahrip etmemesi için bu yolu kullanacaklar. Aynı zamanda artık çocuklarımız içinde kazaya sebebiyet verilmeyecek."