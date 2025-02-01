Tarsus Doğa Parkı, Sömestir Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı, her tatil döneminde olduğu gibi bu sömestir tatilinde de binlerce çocuğun ve ailesinin uğrak noktası oldu.

Tarsus'ta Berdan Barajı mesire bölgesinde bulunan ve bünyesinde barındırdığı 130'un üzerinde tür hayvanla ilgi odağı olan Doğa Parkı, çocukların güzel havada neşeli zaman geçirdikleri mekanların başında geliyor. Mersin kent genelinden olduğu kadar farklı illerden, hatta yurt dışından gelenlerin dahi merakla gezdikleri Tarsus Doğa Parkı'nda, 15 günlük ara tatil dolayısıyla ziyaretçi sayısında ciddi artış yaşanıyor.

"Çocuklar, yeşil alan ve hayvan çeşitliliğinin bol olduğu yeri tercih ediyorlar"

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü ve Veteriner Hekim Şeyda Esin Ekmen, "Hayvanat bahçemiz, her yarıyıl tatilinde çok fazla misafire hizmet vermekte. Özellikle bu dönemlerimiz çok yoğun oluyor. Çünkü çocuklar tatilde oldukları için, zaman geçirebilecekleri yeşil alan ve hayvan çeşitliliğinin bol olduğu bir yeri tercih ediyorlar. Biz de onları ağırlamaktan memnunuz" dedi.

Tatilin ilk 10 günü hayvanat bahçesini yaklaşık olarak 27 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydeden Ekmen, "Bu dönemde günlük ziyaretçi sayısı bazen 4 bini buluyor. Sadece Mersin'den değil, çevre illerden gelenler de oluyor. Mesela Gaziantep'te de hayvanat bahçesi olmasına rağmen, vatandaşlarımız burayı da merak edip ziyaret ediyorlar" diye konuştu.

Çocuklar, hayvanlarla ve doğayla iç içe bir gün geçirmenin tadını çıkardı

Doğa Parkı'nı ziyaret eden çocuklar da düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Hira Nur Süngürer: "Burayı çok beğendim, güzel bir yer. Gelmeyenlere de tavsiye ediyorum. Görmediğimiz hayvanları görüyoruz. Sömestir tatilinde okul çok yorucu olmuştu. Şu an burada kendimi çok dinlenmiş hissediyorum."

-Ekin Ceren Erdevir: "Burası çok güzel bir yer. Zaten teknolojik gelişmeler hayatımızı çok değiştirdiği için, ekran başından ayrılıp buraya gelmek büyük bir avantaj oluyor. Burada hayvanlarla ilgili bilgiler de öğreniyoruz. Hayvanların yaşam faaliyetlerini nasıl sürdürdüğünü gözlemliyorum."

-Derin Nantı: "Mersin'e tatil için geldim. Hayvanat bahçesini de geziyorum. Bence hayvanat bahçesi çok güzel bir yer. Burada hayvanların yaşamlarını, ne tür şeyler yediğini, nasıl yaşadıklarını öğreniyoruz. Buraya geldiğim için çok mutluyum."

- Pınar Turhan: "Mersin'de de gezdik, ama çocuklar hayvanat bahçesini çok sevdiler. Çocuklar zaten doğayı ve sporu da seviyorlar. Burası da gayet güzel ve temiz. İstanbul'daki hayvanat bahçesine de gittik. Burası hem fiyat olarak uygun, hem temiz, hizmet ise mükemmel. Çok güzel, memnunuz."

-Yiğit Turhan: "Gayet güzel bir yer. Tablete bakmaktan daha iyi geçiyor zaman. O yüzden herkese öneririm. Herkes gelsin, gezsin."