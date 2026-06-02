Tarsus'ta Alkollü Sürücüye 106 Bin Lira Ceza

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobiliyle park halindeki 2 araca çarptıktan sonra kaza yapan sürücüye 106 bin lira ceza uygulandı.
M.Z.G. (32) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kırklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi'ndeki 2 otomobile çarptı.
Kazanın etkisiyle takla atan aracından çıkan M.Z.G. olay yerinden kaçtı.
Polis ekiplerince yakalanan sürücünün, ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi.
Ekipler M.Z.G'ye 106 bin lira ceza kesti.
