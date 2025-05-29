Tarsus'ta Balkonundan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde 10. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Akşemsettin Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi'ndeki apartmanda Orhan Görgün (73), 10. kattaki dairenin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaşamını yitirdiğini belirlediği Görgün'ün cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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