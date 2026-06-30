Tarsus\'ta Cadde Denetimleri

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ve zabıta ekiplerince cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirildi.

Ekiplerce cadde ve bulvarlar üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, iş yerlerinin önüne kent estetiğini bozan, araç geçişleri ve yaya geçişlerine engel olan materyallerin konulmaması için esnaflar uyarıldı.

Ayrıca kaldırımlara konulan reklam panosu, levha ve dubalar kaldırıldı, kent merkezinde yasak olmasına rağmen seyyar satıcılık yapan kişilerin ürünlerine de el konuldu.

Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilenlere cezai işlem uygulandı.