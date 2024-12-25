Tarsus\'ta İki Markette Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde yan yana faaliyet gösteren iki markette çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

İlçedeki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir markette saat 10.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yanında bulunan başka bir market şubesine de sıçradı. Çalışanlar ve müşteriler iş yerlerini tahliye etti. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerine polisin TOMA'ları da destek verdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. İş yerlerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),