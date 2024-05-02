Tarsus\'ta istinat duvarı çökmesi sonucu otomobil hasar gördü

Mersin'in Tarsus ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki otomobilde hasar oluştu.
Akgedik Mahallesi'nde sağanak ve fırtınanın etkisiyle bir evin istinat duvarı çöktü.
Fikret Öner'e ait 33 ARH 160 plakalı otomobil, yıkıntının altında kalması nedeniyle hasar gördü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla moloz temizlendi.
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