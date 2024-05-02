Tarsus'ta istinat duvarı çökmesi sonucu otomobil hasar gördü - Son Dakika
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Tarsus'ta istinat duvarı çökmesi sonucu otomobil hasar gördü

Tarsus\'ta istinat duvarı çökmesi sonucu otomobil hasar gördü

Mersin'in Tarsus ilçesinde sağanak ve fırtınanın etkisiyle bir evin istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu Fikret Öner'e ait 33 ARH 160 plakalı otomobil hasar gördü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek molozları temizledi.

02.05.2024 13:57  Güncelleme: 13:58
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Mersin'in Tarsus ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki otomobilde hasar oluştu.

Akgedik Mahallesi'nde sağanak ve fırtınanın etkisiyle bir evin istinat duvarı çöktü.

Fikret Öner'e ait 33 ARH 160 plakalı otomobil, yıkıntının altında kalması nedeniyle hasar gördü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla moloz temizlendi.

Kaynak: AA

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