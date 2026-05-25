Tarsus'ta Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
S.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yüksek Mahallesi Çukurova Uluslararası Havalimanı bağlantı yolunda aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçtaki sürücünün hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, yaralı K.C'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
