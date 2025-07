Tarsus\'ta Otomobil ve TIR Çarpıştı: 2 Yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin- Adana otoyolu Çamtepe mevkisinde meydana geldi. A.M. yönetimindeki 01 TC 678 plakalı otomobil seyir halindeyken S.A. kontrolündeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü A.M. ve yanında bulunan eşi A.M. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak, hidrolik kesici ve ayırıcı ekipmanlar kullanarak otomobilin tavanını kesti. Araçtan çıkarılan vatandaşlar, omurga tahtasıyla sedyeye alınarak güvenli alana taşındı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.