Tarsus\'ta Şiddetli Rüzgar Camii Minaremini Yıktı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle Çokak Mahallesi Camisi'nin minaresi yıkıldı.

Minareden kopan parçalar camiye zarar verdi.