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Tarsus'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Tarsus'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız 6 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tarsus\'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
24.01.2024 - 09:21,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, ruhsatsız 6 tabanca ve 2 tüfek ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 5'i yakalandı. İkametlerdeki aramada ruhsatsız 6 tabanca ve 2 tüfek, 48 mermi ile 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Polis ekipleri, adresinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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