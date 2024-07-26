Tarsus'ta silahla havaya ateş eden kişi gözaltına alındı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde silahla havaya ateş etmesi güvenlik kamerasınca kaydedilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şehitkerim Mahallesi'ndeki bir kahvehane önünde B.V. silahla havaya ateş etti.

Zanlıyı etkisiz hale getiren vatandaşlar durumu Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ihbar etti.

Adrese gelen polis ekipleri B.V'yi gözaltına aldı.

Zanlının silahla havaya ateş etmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.