Tarsus'ta suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika
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Tarsus'ta suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

Tarsus\'ta suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilik, kasten yaralama, yağma, tehdit, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve usulsüz kredi çekme gibi suçlarla bağlantılı olan bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, mühimmatlar, dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

05.06.2024 10:37
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Mersin'in Tarsus ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede tefecilik, kasten yaralama, yağma, tehdit, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve bankalardan usulsüzce kredi çeken suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, ruhsatsız silah ve mühimmatlar, suç örgütü üyelerinin haberleşmede kullandığı çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarsus'ta suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

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